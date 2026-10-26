Quién gana el Balón de Oro 2026, según la Inteligencia Artificial: la predicción

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra, desde las 17 horas de Argentina. En medio de los trascendidos sobre el supuesto ganador, la inteligencia artificial estimó el eventual candidato.

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Quién gana el Balón de Oro 2026, según la inteligencia artificial

Tras analizar el desempeño en los torneos continentales de clubes, el rendimiento en los grandes compromisos de selecciones, el registro goleador, los trofeos obtenidos y la trascendencia en momentos decisivos, entre otros factores, la inteligencia artificial predice que el ganador del Balón de Oro será Lamine Yamal (España / FC Barcelona).

¿Por qué? Su consolidación como líder creativo y desequilibrante en una temporada consagratoria, sumado a su papel determinante con la selección de España en el Mundial 2026, lo posicionan como el candidato ineludible al galardón. El impacto histórico en las máximas citas internacionales vuelca la balanza a su favor.

Detrás, la IA coloca a:

Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich): Su candidatura se sostiene en métricas individuales extraordinarias. Fue el atacante más letal a nivel de clubes, asegurando la Bota de Oro europea con un dominio goleador absoluto en la Bundesliga y la Champions League.

Su candidatura se sostiene en métricas individuales extraordinarias. Fue el atacante más letal a nivel de clubes, asegurando la Bota de Oro europea con un dominio goleador absoluto en la Bundesliga y la Champions League. Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid): Aunque registró números individuales impactantes y una enorme cifra goleadora en el año, la falta de títulos colectivos de máximo calibre durante la temporada reduce sus posibilidades frente al impacto de Yamal y Kane.

¿Qué pasaría con Messi y el Balón de Oro?

Respecto a Lionel Messi, a sus 39 años y tras volver a estar nominado en la lista de los 30 candidatos, el pronóstico de la IA lo ubica por su volumen físico y la competencia fuera del Top 10, ubicándose entre los puestos 12° y 15°.