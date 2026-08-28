Quién es Facundo "Jagger" Herrera: altura y de qué juega el futbolista de Boca surgido de las Inferiores

Facundo “Jagger” Herrera es uno de los jóvenes futbolistas surgidos de las inferiores de Boca Juniors que comenzó a ganar protagonismo y aparece como una de las nuevas promesas de la cantera del Xeneize. El defensor, nacido en 2006, realizó buena parte de su formación en el club y logró consolidarse en la Reserva antes de dar sus primeros pasos cerca del plantel profesional.

Su particular apodo también contribuyó a que su nombre se hiciera conocido. “Jagger” nació por su parecido físico con Mick Jagger, el histórico cantante de The Rolling Stones, especialmente por su pelo y sus rasgos. Lo curioso es que, cuando sus compañeros comenzaron a llamarlo así, Herrera no conocía al músico británico. Con el tiempo, el sobrenombre se volvió viral en las redes sociales y acompañó el crecimiento del juvenil.

Quién es Facundo "Jagger" Herrera

Su nombre completo es Facundo Ezequiel Herrera, nació el 11 de julio de 2006 en San Martín y mide 1,80 metros. Se desempeña como defensor central y es diestro. Su recorrido comenzó en las divisiones juveniles de Boca, donde atravesó distintas categorías hasta llegar a la Reserva, equipo en el que consiguió mayor continuidad y comenzó a destacarse.

El futbolista promete.

Herrera es un marcador central que se caracteriza por su buen manejo de pelota y su capacidad para iniciar el juego desde el fondo. Además de sus condiciones defensivas, mostró personalidad para asumir responsabilidades y participar en la construcción ofensiva de su equipo. Su evolución en Reserva le permitió convertirse en una de las alternativas que el club comenzó a observar con mayor atención de cara al futuro, siendo una gran promesa.

Una apuesta al futuro

Uno de los momentos importantes de su desarrollo se produjo en 2025, cuando Boca extendió su vínculo contractual hasta diciembre de 2028. Por entonces, el defensor ya era una pieza importante de la Reserva y había conseguido mayor reconocimiento dentro de la estructura de Inferiores. Ese mismo año tuvo una actuación decisiva en la definición del Torneo Proyección, al convertir el penal que le dio el título a Boca frente a Gimnasia.

Su crecimiento continuó con la posibilidad de acercarse al plantel profesional. Las distintas necesidades del equipo en la defensa y las bajas de algunos futbolistas le permitieron integrar convocatorias de Primera División. En 2026 comenzó a sumar experiencia en el máximo nivel y tuvo la oportunidad de mostrarse en competencias internacionales y en partidos del torneo local.