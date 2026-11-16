A falta de varios días para que el mercado de pases entre en vigencia en la región sudamericana, River se encuentra en la búsqueda de un jugador muy específico y esto denota un grave problema que Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet y Leonardo Ponzio no pudieron solucionar durante su estadía como entrenadores. El nombre que se filtró a los medios es el de Damián Bobadilla, que se encuentra sumando minutos como volante central.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de un jugador paraguayo de 25 años que se encuentra defendiendo la camiseta del San Pablo de Brasil y dispone de contrato hasta diciembre de 2027. Aunque los rumores que llegan desde el exterior indican que cuenta con varios sondeos desde Europa y que en el mercado de pases de junio podría pegar el gran salto en su carrera. Por otro lado, su pase se encontraría valorado en 8 millones de euros, de acuerdo con lo que el sitio Transfermarkt considera adecuado para sus servicios en función de las estadísticas recolectadas en lo que va de la temporada.

El hecho de que se haya filtrado el nombre de un volante central entre los intereses de River expone que existe una consideración de que los jugadores disponibles dentro del plantel para dicho puesto no son vistos como aptos o no rindieron lo suficiente en la temporada para generar la seguridad de que no es necesario salir al mercado en la búsqueda de un perfil con características similares.

El caso más emblemático de todo es el de Fausto Vera, que se encuentra a préstamo hasta diciembre desde Atlético Mineiro y, de momento, no hay señales de que se vaya a hacer uso de la opción de compra de 4,5 millones de dólares que se colocó por la mitad de la ficha. El volante pretende quedarse, pero pareciera que desde el club no se encuentran convencidos con su continuidad y es por ello que lo dejarán marcharse para que sume minutos en su club dueño de la ficha.

También es importante destacar que se decidió apostar por los servicios de Lucas Silva en un Superclásico, pero el joven de gran futuro no estuvo a la altura de las expectativas y es por ello que se decidió recurrir a otro de la Reserva, como Santiago Espíndola, que se estaría ganando la titularidad de cara al partido contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. Un jugador que hasta hace poco estaba sumando minutos en divisiones inferiores y que fue creciendo con el paso del tiempo por sus habilidades, pero las urgencias lo llevaron a quemar etapas con cierta velocidad debido a que el primer equipo necesita un volante central para afrontar la parte más decisiva del campeonato.

¿Qué sucede con Aníbal Moreno?

Lo primero a señalar es que River compró la ficha de Aníbal Moreno y continuará formando parte del plantel hasta que se determine lo contrario. Lo particular de sus ausencias es producto de un problema lumbar que no le permite entrenar con normalidad. De hecho, el entrenamiento del lunes expuso que el volante central continúa con molestias y se prevé que se encuentra totalmente descartado para el partido del próximo domingo.