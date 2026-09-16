El Pulga Rodríguez no descarta ser candidato por el peronismo: "Me afilié al PJ"

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez no descartó ser candidato por el peronismo a futuro, ya retirado del fútbol. El exdelantero tucumano de 41 años, ídolo de Atlético Tucumán y campeón con Colón de Santa Fe, recordó la difícil infancia que tuvo en el norte del país y hasta reveló que en su momento se afilió al Partido Justicialista (PJ).
Durante la entrevista con la periodista Catalina Sierra en Olé, el crack rememoró que se crió junto con siete hermanos en una familia muy humilde y trabajadora. "Hoy sigo viviendo en Simoca. Ya retirado del fútbol, quiero ayudar... En Tucumán, puedo llamar y gestionar", manifestó entre otras cuestiones quien también pasó por Newell´s, Gimnasia de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy.
El Pulga Rodríguez se afilió al PJ y no rechaza ser candidato por el peronismo: "En Tucumán, puedo llamar y gestionar"
Acerca de la complicada infancia en su Tucumán natal, en Simoca, el exatacante repasó: "Cuando era chico, nuestra casa nos la había dado el gobierno (de Juan Domingo Perón) de ese momento. Éramos nueve hermanos (ocho vivos y uno que murió de bebé) y el comedor, de noche, era habitación".
Incluso, sobre la etapa cuando era más grande, detalló: "Jugando, llegué a entregar 1.500 pollos a 1.500 familias, pero siempre faltaba... Ayudé a 100 y de repente aparecieron 300. En su momento me afilié al Partido Justicialista porque veía que, con esos recursos, podía ayudar a más gente".
Sin embargo, no todo fue color de rosa para el exdelantero, ya que estuvo a punto de abandonar el fútbol cuando era un adolescente para dedicarse a otra cosa: "Después de unas pruebas en Europa, a los 18/19 años, dije 'no juego más'. Y ahí trabajé de albañil, pintor y de todo". "Gastaba mucho en joda y me la pasaba peleando", contó entre risas. "Así estuve siete meses, hasta que un día apareció mi hermano con mi pase y volví al fútbol", amplió quien llegó a la Selección Argentina con Diego Maradona como entrenador y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 con Colón.
A los 41 años, el exgoleador dejó en claro que sigue "viviendo en Simoca" y profundizó: "Ya retirado del fútbol, quiero ayudar. En Tucumán, puedo llamar y gestionar. Tengo el acceso y la posibilidad de dar. Lo hago porque me satisface y enorgullece".
Consultado con respecto a si puede llegar a postularse a alguna función política a futuro, aseveró que lo que más desea es "tener un lugar donde se pueda ayudar y dar soluciones". "Yo tengo esas oportunidades, por eso me afilié. No fue que dije: 'Me voy a afiliar para que me den tal cargo'. Lo hice porque creo que puedo colaborar desde ese lado", aclaró finalmente el "Pulga" Rodríguez.
MÁS INFO
Los números del Pulga Rodríguez en su carrera
- 542 partidos oficiales entre la Primera división y el Ascenso.
- 196 goles.
- 94 asistencias.
- 3 títulos.