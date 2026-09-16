El Pulga Rodríguez no descarta ser candidato por el peronismo: "Me afilié al PJ"

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez no descartó ser candidato por el peronismo a futuro, ya retirado del fútbol. El exdelantero tucumano de 41 años, ídolo de Atlético Tucumán y campeón con Colón de Santa Fe, recordó la difícil infancia que tuvo en el norte del país y hasta reveló que en su momento se afilió al Partido Justicialista (PJ).

{{{htmlAmp}}}

Durante la entrevista con la periodista Catalina Sierra en Olé, el crack rememoró que se crió junto con siete hermanos en una familia muy humilde y trabajadora. "Hoy sigo viviendo en Simoca. Ya retirado del fútbol, quiero ayudar... En Tucumán, puedo llamar y gestionar", manifestó entre otras cuestiones quien también pasó por Newell´s, Gimnasia de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy.

El Pulga Rodríguez se afilió al PJ y no rechaza ser candidato por el peronismo: "En Tucumán, puedo llamar y gestionar"

Acerca de la complicada infancia en su Tucumán natal, en Simoca, el exatacante repasó: "Cuando era chico, nuestra casa nos la había dado el gobierno (de Juan Domingo Perón) de ese momento. Éramos nueve hermanos (ocho vivos y uno que murió de bebé) y el comedor, de noche, era habitación".

Incluso, sobre la etapa cuando era más grande, detalló: "Jugando, llegué a entregar 1.500 pollos a 1.500 familias, pero siempre faltaba... Ayudé a 100 y de repente aparecieron 300. En su momento me afilié al Partido Justicialista porque veía que, con esos recursos, podía ayudar a más gente".

El "Pulga" Rodríguez no descarta ser candidato por el peronismo a futuro.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el exdelantero, ya que estuvo a punto de abandonar el fútbol cuando era un adolescente para dedicarse a otra cosa: "Después de unas pruebas en Europa, a los 18/19 años, dije 'no juego más'. Y ahí trabajé de albañil, pintor y de todo". "Gastaba mucho en joda y me la pasaba peleando", contó entre risas. "Así estuve siete meses, hasta que un día apareció mi hermano con mi pase y volví al fútbol", amplió quien llegó a la Selección Argentina con Diego Maradona como entrenador y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 con Colón.

A los 41 años, el exgoleador dejó en claro que sigue "viviendo en Simoca" y profundizó: "Ya retirado del fútbol, quiero ayudar. En Tucumán, puedo llamar y gestionar. Tengo el acceso y la posibilidad de dar. Lo hago porque me satisface y enorgullece".

Consultado con respecto a si puede llegar a postularse a alguna función política a futuro, aseveró que lo que más desea es "tener un lugar donde se pueda ayudar y dar soluciones". "Yo tengo esas oportunidades, por eso me afilié. No fue que dije: 'Me voy a afiliar para que me den tal cargo'. Lo hice porque creo que puedo colaborar desde ese lado", aclaró finalmente el "Pulga" Rodríguez.

Los números del Pulga Rodríguez en su carrera