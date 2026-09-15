Mariano Closs, Edul y un feroz debate en ESPN: "Acabás de decir una gilada"

El debate futbolero alcanzó una temperatura inesperada al aire de ESPN, cuando el equipo del programa F12, conducido por Mariano Closs, protagonizó una intensa discusión sobre la disparidad de fuerzas en el campeonato argentino. El panelista Esteban Edul defendió una postura sobre la supuesta facilidad de una de las zonas del certamen que desató la inmediata reacción y el rechazo unánime de sus compañeros en el piso.

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La controversia se originó a partir de una comparación directa entre las tablas de posiciones y los rivales que componen los distintos grupos del torneo local. Mientras Edul intentaba justificar su elección argumentando qué sector resultaba más accesible para competir, el resto de la mesa cuestionó sus parámetros de análisis y le recriminó la falta de sustento en su planteo.

La postura de Esteban Edul y el cruce con Mariano Closs

Durante el caliente intercambio, la discusión se centró en definir desde qué perspectiva se evaluaba la complejidad de cada grupo. Closs interpeló directamente al periodista para conocer los fundamentos de su postura y le preguntó si su mirada estaba condicionada por la camiseta de algún club en particular, mencionando los casos de River o Rosario Central.

Ante las preguntas del conductor, Edul buscó simplificar su hipótesis y planteó una comparación hipotética para fijar su posición frente al resto del equipo: "Si nosotros dos somos un equipo que uno va para un lado y el otro va para el otro, yo prefiero caer en el grupo B y que vos caigas en el A". Sin embargo, la explicación no convenció a la mesa, que inmediatamente comenzó a repasar los nombres de las instituciones que integran cada cuadro.

La previa del sorteo frente al desarrollo del campeonato

El eje de la discordia se profundizó cuando los integrantes del programa confrontaron la teoría con la realidad de los planteles y sus rendimientos deportivos. En el debate salieron a la luz clubes como Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres, Deportivo Riestra y Sarmiento, marcando la diferencia entre las expectativas que existían antes de que comenzara la competencia y el nivel que finalmente demostraron en la cancha.

Frente a los cuestionamientos por la paridad de los equipos, Edul intentó diferenciar las etapas de análisis y remarcó que su visión contemplaba la actualidad de las instituciones: "No digo que quiero tener razón desde antes. Digo: con el desarrollo". Asimismo, añadió que varios planteles no atraviesan un buen presente: "Con el desarrollo tenés a Talleres y a Central Córdoba muy mal". Luego, ante la insistencia del panel sobre a quién prefería enfrentar, el periodista sentenció: "Hoy yo quiero jugar con Central Córdoba".

La caliente acusación en el piso de ESPN

La argumentación de Edul generó un clima de fuerte tensión en el estudio, donde los demás participantes no tardaron en calificar sus dichos como un desacierto total. En medio de las interrupciones y los cruces verbales, uno de los panelistas no ocultó su fastidio y lanzó una dura frase contra su compañero: "Acabás de decir una gilada enorme y no lo quiere reconocer".

Pese a las críticas, la discusión continuó enfocada en si el nivel de dificultad debe medirse por lo que dictaba el sorteo previo o por la ubicación final en la tabla. En ese sentido, se remarcó que los conjuntos que quedan relegados en el fondo terminan siendo considerados adversarios débiles para todos los competidores, lo que derivó en un cierre picante que expuso las marcadas diferencias de criterio futbolístico entre los integrantes del ciclo televisivo.