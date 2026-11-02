Próximo partido de River: cuándo vuelve a jugar y qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Después de la derrota ante Boca en el Superclásico, River Plate tendrá pocos días para recuperarse y afrontar un partido determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio visitará a Aldosivi en Mar del Plata, por la última fecha de la fase regular, con la obligación de ganar para mantener sus posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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El encuentro también será importante para definir la posición del Millonario en la Zona B y su lugar en la tabla anual, en un cierre de campeonato que dejó al conjunto de Núñez con muy poco margen de error.

Cuándo y a qué hora juega River contra Aldosivi

El próximo partido de River será frente a Aldosivi, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Según la programación tentativa, el encuentro se disputaría el jueves 5 de noviembre desde las 15, aunque la Liga Profesional debía oficializar el cronograma definitivo.

El partido se jugará entre semana debido a la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará el domingo 8 de noviembre y obligará a reorganizar los operativos de seguridad para los espectáculos deportivos. Además, River podría contar con la presencia de sus hinchas en Mar del Plata, aunque todavía debían confirmarse la cantidad de entradas disponibles y sus precios.

River necesita recuperarse.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

La derrota por 1-0 frente a Boca complicó seriamente las posibilidades del Millonario. Con 52 puntos en la tabla anual, River quedó sin chances de terminar entre los tres primeros y ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para acceder al máximo torneo continental.

Actualmente, tiene dos caminos posibles para conseguir la clasificación:

Ganar el Torneo Clausura: es la alternativa que depende exclusivamente de River. Si consigue el título, obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2027, independientemente de su ubicación en la tabla anual.

es la alternativa que depende exclusivamente de River. Si consigue el título, obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2027, independientemente de su ubicación en la tabla anual. Clasificar mediante la tabla anual: necesita terminar quinto y que se liberen dos cupos. Para eso, deberá vencer a Aldosivi y esperar resultados favorables de sus competidores directos.

Los resultados que necesita River en la última fecha

Para alcanzar el quinto puesto de la tabla anual, el equipo de Ponzio necesita ganar su compromiso y que se den otros resultados: