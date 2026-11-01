Boca le ganó a River en un Superclásico picante y sueña con todos los títulos

Boca Juniors derrotó por 1 a 0 a River Plate en un Superclásico picante, disputado en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena hizo valer la superioridad numérica que logró por la infantil y temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta y se impuso gracias al tanto de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo. El 'Millonario' terminó con nueve jugadores, ya que Gonzalo Montiel también vio la tarjeta roja en el complemento.

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Con este resultado, el 'Xeneize' se encaramó nuevamente a lo más alto de la tabla anual con 60 unidades y buscará consagrarse campeón de Liga en la última jornada cuando reciba a Defensa y Justicia. El cuadro de Núñez, con esta derrota, quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y, si bien está clasificado a los playoffs, cierra un semestre para el olvido.

El resumen de la victoria de Boca en el Superclásico ante River

En los primeros minutos, el dueño de casa intentó imponer condiciones en ataque. Así fue que encontró muy mal parado a la visita en el arranque, por lo que Lucas Martínez Quarta tumbó sin pelota a Miguel Merentiel cuando el uruguayo se iba mano a mano con el arquero Santiago Beltrán. El defensor fue expulsado a los diez minutos del primer tiempo. Ponzio se vio obligado a colocar de entrada a Lautaro Rivero por Lucas Beltrán.

La expulsión de Martínez Quarta a los 10 minutos fue clave.

A los 27 minutos, un corner desde la derecha terminó con el gol del 1-0 de cabeza de Lautaro Di Lollo, que le ganó la posición a Rivero. El dueño de casa dominaba claramente el desarrollo del juego y hasta merecía ampliar la ventaja en el resultado antes del cierre del primer tiempo. No obstante, la mitad inicial culminó con la victoria de Boca por 1-0 frente a River.

A pesar de la desventaja numérica y el tempranero gol en contra, River intentó mantenerse en partido en la segunda etapa con modificaciones tácticas (como los ingresos de Lautaro Pereyra tras el entretiempo y de Juan Cruz Meza y Sebastián Driussi más adelante), buscando asociarse con Thiago Almada y Ángel Correa. Sin embargo, careció de profundidad para vulnerar la valla defendida por Álvaro Montero.

Por su parte, el 'Xeneize' controló los tiempos y generó situaciones para ampliar la ventaja. Sobre el final, el ingresado Alan Velasco estuvo muy cerca de liquidar el pleito al estrellar un formidable remate en el palo.

El panorama para los de Núñez terminó de complicarse a los 34 minutos del complemento, cuando Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja directa tras un duro planchazo sobre Lautaro Blanco, dejando a River con nueve jugadores en cancha y sentenciando definitivamente las aspiraciones de empate de la visita.

Las formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El historial oficial del Boca vs. River

Competencia Partidos Jugados Victorias de Boca Victorias de River Empates Ligas Nacionales (Amateur + Profesional) 219 81 73 65 Copas Nacionales 15 3 5 7 Copas Internacionales 32 11 10 11 TOTAL OFICIAL 267 95 88 84

El historial en los amistosos

Partidos jugados: 124.

Ganó Boca: 46.

Ganó River: 41.