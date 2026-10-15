Sergio "Maravilla" Martínez publicó un video polémico en su cuenta de X (ex-Twitter), horas después de la muerte de Jorge "Roña" Castro a los 59 años. Si bien no hizo referencia a la leyenda del boxeo argentino, el posteo del quilmeño tiene que ver con el azúcar, cuando el nacido en Caleta Olivia pero radicado en la provincia de Buenos Aires, sufría diabetes.

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Un detalle no menor es que la entrevista de la que extrajo sus propias declaraciones es de hace al menos dos años, por lo que ni siquiera es reciente. Si bien el posteo no tiene por qué estar vinculado con el fallecimiento de "Locomotora", como mínimo causó revuelo en las redes sociales.

La polémica reacción de Maravilla Martínez tras la muerte del Roña Castro

"Tenemos una adicción espectacular al azúcar, macho. Es la droga máxima de todos los seres humanos del planeta, es lo peor. Trato de evitar en lo posible, al máximo, pero si todo el día estoy sin azúcar a la noche estoy caminando por las paredes", esbozó Martínez en una charla con Lautaro del Blanco, streamer también conocido como La Cobra. A su vez, agregó: "Por ejemplo con las harinas no me afecta, quito harinas y listo". Por otro lado, en el resto de sus redes ni siquiera mencionó a "Locomotora" después de su deceso.

La "rivalidad" entre ambos creció en los últimos tiempos por su postura política. Castro ayudando a los que menos tienen con comedores y merenderos, contra un "Maravilla" que defiende al gobierno de Javier Milei además de mostrar su postura anti kirchnerismo -aún habiendo reconocido que la situación mejoró después de que se fue a España por la crisis del 2001-. Esta vez, intencional o no, publicó un video que no pasó para nada inadvertido y más aún después de la enfermedad que padecía el "Roña" Castro, con quien nunca concretó la chance de una posible pelea a pesar del desafío del oriundo de Santa Cruz.

De qué murió el Roña Castro, leyenda del boxeo argentino

Según informaron fuentes judiciales, el resultado preliminar determinó que la muerte se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Además, los forenses no detectaron lesiones y confirmaron que se trató de una muerte no traumática, lo que descartó cualquier hipótesis de violencia. Castro padecía diabetes y el parte policial consignó que estaba “bajo de insulina” al momento de la descompensación. Su hija contó que era insulinodependiente y se controlaba. Se está evaluando si el cuadro tuvo relación con su tratamiento, aunque eso no está confirmado.

Jorge "Roña" Castro murió a los 59 años

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