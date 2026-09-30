El primer once titular de Lionel Scaloni post Mundial 2026: así forma la Selección Argentina ante Bolivia

La Selección Argentina ya tiene confirmado su primer once titular después del Mundial 2026 para el amistoso contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el primero de los tres que jugará en el país durante esta fecha FIFA. Horas antes del comienzo del encuentro, se dio a conocer la formación inicial que dispondrá el entrenador Lionel Scaloni en la 'Albiceleste' para enfrentar a su par sudamericano.

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Sin Lionel Messi, quien tendrá su despedida el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, el DT posicionó a la dupla conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el frente de ataque, acompañados por Gianluca Prestianni y Nico Paz. El mediocampo lo completan Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, mientras que a la defensa habitual del combinado nacional (Emiliano Martínez en el arco junto con Cristian Romero y Lisandro Martínez como dupla de centrales) se le suman las novedades de Agustín Giay y Román Vega.

La formación de la Selección Argentina para el primer amistoso ante Bolivia

De esta manera, Scaloni jugará con algunos de los futbolistas que fueron parte del proceso mundialista y que ya tienen rodaje en la selección, a la vez que le dará sus primeros minutos a otros jugadores más jóvenes como parte del recambio generacional que atravesará el equipo en los próximos meses. Vega, el lateral izquierdo surgido en Argentinos Juniors y con presente en el Zenit de Rusia, tendrá este miércoles su debut absoluto en la Mayor.

De esta manera, así será el once titular de Argentina para enfrentar a Bolivia en Córdoba: Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina vs. Bolivia: hora, TV en vivo y streaming online

Partido: Argentina vs. Bolivia.

Argentina vs. Bolivia. Día: miércoles 30 de septiembre de 2026.

miércoles 30 de septiembre de 2026. Hora: 21.

21. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Competencia: amistoso internacional.

amistoso internacional. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Jhon Ospina (Colombia). TV: TyC Sports y Telefe.

TyC Sports y Telefe. Streaming: TyC Sports Play y Mi Telefe, además de las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play.

La lista de la Selección Argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por sus respectivas lesiones.