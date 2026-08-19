Preocupación en Vélez por una oferta de México por Guillermo

El mercado de pases no solo involucra a jugadores, sino también a entrenadores. Esto provocó que en Vélez se encendieran las alarmas cuando llegó una propuesta formal para que Guillermo Barros Schelotto se marchara en este momento a dirigir a México. Se trató de un movimiento que no estaba en los planes de los directivos argentinos y que rápidamente encontró respuesta en la conferencia de prensa posterior al partido frente a Defensa y Justicia, que terminó empatado 1-1.

El periodista César Luis Merlo había adelantado que era poco probable que el Mellizo decidiera marcharse con el campeonato en marcha y aceptara la oferta de Tigres de México. De hecho, el paso de los días terminó dándole la razón, ya que fue el propio entrenador quien, en conferencia de prensa, se encargó de dar por terminada esta novela.

“Para cortar con los rumores que surgieron estos días que te vinculan a Tigres de México, ¿qué nos podés decir de eso?”, preguntó un periodista presente en la sala de conferencia. “No tengo nada que aclarar, es un tema terminado”, señaló el entrenador argentino. Las palabras fueron muy claras y no hay chances de que se marche a otro lugar cuando el Torneo Clausura recién lleva cinco fechas disputadas.

Sin embargo, Tigres analiza la posibilidad de que Hernán Elizondo continúe en el cargo de manera interina después de que se produjera la salida de Guido Pizarro con dos fechas del torneo disputadas. Algunos sostienen que existió cierto malestar con la dirigencia, mientras que otros apuntan a la venta de Ángel Correa a River como uno de los problemas que dieron origen a semejante decisión.

El hecho de que el club mexicano decida quedarse con un entrenador interino responde a un pequeño detalle contractual que le permite mantener cierta esperanza de cara a los próximos meses. El contrato que Guillermo Barros Schelotto tiene junto con su hermano y el resto de su cuerpo técnico vence el próximo 31 de diciembre en Vélez.

Hasta el momento, no hay registro de que las partes se hayan sentado a negociar una extensión del vínculo. Es probable que los directivos esperen hasta el final de la temporada para tomar una decisión y determinar si es necesario extender un ciclo que ya cuenta con dos títulos: la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina. Son títulos de menor relevancia porque se definen a partido único, pero le permitieron al club volver a dar una vuelta olímpica después de tanto tiempo.

También puede suceder que la posibilidad quede descartada con el paso de las semanas, ya que el portal Medio Tiempo expuso que Tigres tiene en la mira a otro entrenador, como Quique Setién. De momento, sin embargo, no hubo grandes avances para contar con sus servicios durante la presente temporada.



