Por qué Juan Portillo no suma minutos en el River de Leonardo Ponzio

Con la lesión de Aníbal Moreno es ideal para sumar minutos en la mitad de la cancha pero una lesión se lo impide.

Una de las preguntas que los hinchas se hacen en las redes sociales como en la tribuna es por la extendida ausencia de Juan Carlos Portillo en las nóminas de concentrados de River Plate. En lo que va del año, el volante no sumó minutos con Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet y tampoco está teniendo oportunidades con Leonardo Ponzio. Un presente que preocupa y de gran manera.

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Sin embargo, el mismo Millonario se encargó de mostrar que el jugador forma parte de la consideración del vigente cuerpo técnico al mostrarlo con una pelota en sus pies. Esto es producto de que volvió a integrarse a los entrenamientos generales después de dejar atrás una lesión ligamentaria en la rodilla, que se le originó en febrero en un partido frente a Argentinos Juniors.

El volante se está recuperando de una lesión ligamentaria en la rodilla.

Hasta el momento, Juan Carlos Portillo no se encuentra con el alta médica debido a que el cuerpo médico de River no considera que esté en condiciones de sumar minutos. Hay que recordar que las lesiones de ligamentos cruzados en la rodilla demandan un tiempo aproximado de recuperación que va desde seis a ocho meses. Por ende, cualquier paso en falso podría afectar a la zona o generar la presencia de una lesión muscular como es un desgarro, ya que el jugador lleva un largo tiempo sin actividad oficial.

Es un problema bastante importante para River la ausencia de este volante polifuncional porque puede desempeñarse como reemplazante ideal para Fausto Vera, que es el único disponible en estos momentos. También tiene condiciones para sumarse a la defensa y ser central como lateral izquierdo.

Otro jugador que también genera un problema de cabeza en el Millonario es Aníbal Moreno, que sigue entrenando de manera diferenciada porque padece un problema lumbar. Los médicos entienden que su regreso depende bastante del día a día y de los dolores que pueda llegar a sentir al momento de desplazarse en una actividad oficial. Si estos se hacen presentes, lo mejor es que disminuya las cargas y se aparte del resto del plantel.

La AFA hace oídos sordos al pedido de River

El calendario deportivo expone que River se encuentra en un problema debido a las bajas de Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Tobías Andrada al partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que se disputará el próximo martes 6 de septiembre. Lo particular es que al día siguiente, el Millonario tendrá que sumar minutos en el marco del Torneo Clausura frente a Sarmiento en Junín.

Por ende, la intención de los directivos es que se desplace el encuentro y que haya una postergación en relación a la cantidad de jugadores no disponibles que se registran. Sin embargo, el organismo entiende que la agenda deportiva del campeonato no puede alterarse más y decidió no responder de manera favorable al pedido de aplazar el encuentro en la localidad de Junín. Lo que dará a un Millonario con varias bajas en la defensa como también en el arco.