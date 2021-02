Se la pudrió: el Pollo Vignolo reveló lo que le diría a Riquelme en Boca

Una vez más, Sebastián El Pollo Vignolo ha brindado un discurso que dio la vuelta en el fútbol argentino. El conductor, quien se caracteriza por realizar editoriales en el inicio de cada programa, hizo un fuerte descargo que tiene como protagonista a Juan Román Riquelme, vicepresidente 2° de Boca. El conductor se cansó y lo criticó a través de la pantalla de ESPN.

El Pollo Vignolo intentó pedirle a la dirigencia y al entrenador Miguel Ángel Russo que le den lugar a los jugadores surgidos de las Divisiones Inferiores del Xeneize. Pero antes, se refirió explícitamente al rol de Riquelme dentro de la cúpula directiva y del fútbol profesional.

"¿Ustedes saben lo que está haciendo Boca? Está jugando al compás de la serenidad que, por lo general, lleva Riquelme. Riquelme es un tipo sereno, inteligente, tranquilo. Yo creo que usa esa idolatría que tiene, para el bien de Boca, pero yo creo que lo único que le falta a Riquelme es comunicar el camino de Boca, que no es poco", indicó el conductor.

Mirando a la cámara, Vignolo le dejó un tajante mensaje a Román: "Si ustedes me preguntan qué le diría a Riquelme, yo le diría: 'Comunicá cuál es el camino, decí para dónde vas, cuál es la idea". De todos modos, aclaró: "La idea no es mala, al contrario, creo que la idea es correcta. Si Boca sigue viviendo apurado, como vivía apurado, se va a volver loco. No va a sacar ninguna conclusión. Y va a seguir perdiendo. No tiene sentido".

"Las cosas que hacés apurado, en un alto porcentaje, te salen mal. Boca toma el desafío de la Copa Libertadores, la obligación de la Copa Libertadores, lo que es una obesión. Para la dirigencia es una obligación, no una obsesión inmediata y trata de hacer las cosas con la mayor serenidad posible", añadió El Pollo a modo de reflexión.

El Pollo Vignolo criticó a un jugador de Boca y El Ogro Fabbiani lo defendió:

Mientras analizaban el ajustado triunfo por 1-0 de Boca ante Newell's, El Pollo Vignolo destruyó a uno de los habituales titulares del equipo: "Salvio la verdad que muy flojo. Hay que ver si Zárate se puede ubicar y Tevez adentro. Ahora, no le funcionó eso a Russo".

El Ogro Fabbiani interrumpió al conductor de ESPN, defendió al delantero del Xeneize y le marcó la cancha: "Lo hacen jugar mal a Salvio, Pollo. ¿Qué querés? ¡Es imposible jugar así! Agarra la pelota y se tiene que pasar a tres jugadores. No tiene movilidad el equipo".