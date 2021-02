Alejandro Fantino le dejó un fuerte mensaje a Juan Román Riquelme

Mientras en Boca se viven momentos de mucha tensión entre el plantel, la dirigencia y el Consejo de Fútbol, en la mesa de ESPN decidieron analizar el mercado de pases del club. Hasta el momento, el Xeneize incorporó tan sólo a Marcos Rojo; mientras que Cristian Pavón regresó de su préstamo de LA Galaxy, aunque es poco probable que continúe. Consciente de esto, Alejandro Fantino apuró a Juan Román Riquelme en TV y le pidió cuatro futbolistas.

Mientras los periodistas Miguel Simón, Luciana Rubinska, y los ex futbolistas Juan Simón y Diego Latorre lo escuchaban atentamente, Fantino le pidió expresamente a la directiva de Boca, que tiene a Riquelme como uno de los encargados en sumar futbolistas.

"Voy a tirar algunos nombres de jugadores para Boca. Seguro se van a reír para rato. Y me la recontra banco. Seguramente me van a gastar en las redes sociales. (Damián) Musto es un jugador para Boca. Me parece un jugador para Boca. El Pulga Rodríguez también es un jugador para Boca. ¿Por qué no puede jugar si juega bien todos los partidos?", señaló el conductor.

Entusiasmado con las propuestas, Fantino continuó con la lista y agregó dos nombres más: "(Darío) Cvitanich es otro jugador que puede jugar en Boca, por lo menos un año más. En Racing no juega y está grande. Hace unos años hubiera traído a Sand", señaló el conductor.

Damián Musto: el mediocampista de 33 años defiende la camiseta de SD Huesca (España). El contrato del ex Rosario Central con el club finaliza el 30 de junio de 2021.

Luis El Pulga Rodríguez: el tucumano juega en Colón desde enero de 2019. Con 36 años es la figura del equipo santafesino y también uno de los jugadores que más sorprende al fútbol argentino. Posee contrato hasta el 30 de junio de 2021.

Darío Cvitanich: de experiencia y pasado en Boca, donde fue campeón, el delantero de 36 años milita en Racing desde diciembre de 2019. Con La Academia tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

José Pepe Sand: el ídolo de Lanús tiene 40 años. Hace poco jugó la final de la Copa Sudamericana 2020 ante Defensa Justicia. Pese a su experiencia, se encuentra vigente y con ganas de seguir jugando. Su contrato con el Granate finaliza el 30 de junio de 2021.