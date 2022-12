El Pollo Vignolo quedó en ridículo contra un jugador de la Selección Argentina: "¿La plata hace todo?"

El viejo video que hizo quedar en ridículo al "Pollo" Vignolo contra un jugador de la Selección Argentina que la rompe en el Mundial de Qatar 2022. La grabación que se viralizó del conductor de ESPN.

Sebastián "El Pollo" Vignolo quedó en ridículo por un viejo video en el que defenestraba a un jugador actual de la Selección Argentina que la está rompiendo en el Mundial de Qatar 2022. El conductor de ESPN se viralizó en las redes sociales y muchos hinchas lo destrozaron por aquello que afirmó cuando todavía estaba en Fox Sports.

El protagonista es nada menos que Alexis Mac Allister, que fue una de las figuras de La Scaloneta durante el triunfo por 2-0 frente a Polonia y hasta marcó el primer gol. La opinión del relator de 47 años fue allá por finales de 2019, cuando el ex Argentinos Juniors se marchó de Boca tras apenas seis meses allí para jugar en Brighton de Inglaterra.

El video del Pollo Vignolo cuando destrozó a Mac Allister por irse de Boca

En la filmación que trascendió a través de las redes, el cordobés fulminaba al mediocampista de 23 años por abandonar el club de La Ribera para fichar por el humilde equipo británico. "Mucha gente hoy debate... ´Che, ¿Mac Allister estuvo bien, estuvo mal?´. ¿Hace bien en irse a Brighton, que no sé si nombrarlo?", disparó en aquel momento.

Incluso, machachó contra le entidad europea cuando aseguró en vivo que "con todo respeto, la verdad que al lado de Boca no compite...". "Yo creo que Mac Allister, la primera vez que salga a la cancha, va a decir: ´¿Es esto?´", insistió el periodista deportivo.

"Ahora, muchachos... ¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano?", profundizó "El Pollo" Vignolo, con un tono imperativo. "¿O muchas veces hay que dejarla de lado y decir: ´No, a mí me hace feliz esto. Que me puteen, que me alienten, pero me hace feliz esto?´", completó.

Mac Allister, elegido como el mejor jugador de Argentina vs. Polonia

Mac Allister, elegido el mejor jugador de Argentina vs. Polonia en el Mundial.

El volante albiceleste recibió el premio como el MVP (Most Valious Player, Jugador Más Valioso) del tercer encuentro del Seleccionado nacional por el Grupo C de la Copa del Mundo. "Estoy muy contento, pero lo que importa es el equipo. Por suerte pudimos ganar y ahora a enfocarnos en lo que viene", agradeció el ex Boca en la antesala al choque con Australia por los octavos de final, en el que seguramente volverá a estar desde el arranque.