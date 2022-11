Selección Argentina: nunca más desconfíes de un colorado

Alexis Mac Allister terminó con el mito de la mufa. Si algo faltaba, era esto. Y no sólo por su gol, también se asoció de gran manera en la transición defensa-ataque y fue uno de los puntos más altos del equipo.

La Selección Argentina está en octavos de final gracias a que jugó un gran partido ante Polonia y se quedó con un justo 2-0. Pero como se habrán dado cuenta, en este espacio no analizamos estrictamente lo futbolístico y, como mencionamos en un artículo anterior, el elenco nacional no precisa buscar excusas vinculadas a la mufa o a las cábalas. De hecho, hoy Alexis Mac Allister terminó con ese mito nefasto y que promueve el bullying de que los "colorados" traen mala suerte.

Con un partido soberbio, a la altura de lo que requería la Selección Argentina y hasta incluso convirtiendo el primer gol del partido, Alexis Mac Allister cerró una jornada maravillosa. No tuvo fisuras, se asoció constantemente con la línea de delanteros y colaboró en la presión defensiva al momento de no tener la pelota. Que haya abierto el marcador no es poca cosa, y haber mantenido su nivel hasta el final de partido menos que menos.

Con dos disparos al arco, Alexis Mac Allister tuvo un 50% de efectividad que bastó para marcar el 1-0. A su vez, en defensa tuvo 2 de las 26 recuperaciones que realizó Argentina. Claro está que aportó en las dos facetas de un equipo que ganó sin sobresaltos y clasificó merecidamente a octavos de final. Desde hace varios partidos, por otro lado, el jugador del Brighton que, ahora, la descoce en la Selección y que hace no extrañar a Giovani Lo Celso, es uno de los principales jugadores del conjunto de Lionel Scaloni.

Es momento de darnos cuenta que tenemos un equipo que juega al fútbol de una manera elegante, eficaz y que le gusta a la mayoría de los argentinos. Que debemos dejar atrás las excusas cuando perdemos, que no está mal haber tenido un traspié en el primer partido para volver a poner los pies sobre la tierra y regresar a las bases.

Estamos en Octavos de final, con el "Chapu" Martínez en Qatar, con un colorado en el equipo y que hasta metió un gol decisivo para que sigamos soñando. Nunca desconfíes de él, nunca desconfíes de nadie: esto es fútbol, y con argumentos adentro de la cancha no deberemos recurrir a excusas sobrenaturales. Tenemos con qué. Ahora viene Australia, y más que nunca la fe está intacta.

¿Cuándo juega Argentina contra Australia en el Mundial de Qatar 2022?

El partido entre Argentina y Australia será el sábado 3 de diciembre a las 16 y se jugará en el Ahmad Bin Ali. que tiene capacidad para 45000 personas.

Argentina vs Polonia: que canal transmite, cómo verlo gratis

El partido de la Selección será transmitido por TyC Sports, la Tv Pública y DirecTv. De manera online y gratis se podrá ver a través de la plataforma Cont.Ar, además de Telecentro Play y TyC Play, entre otros.