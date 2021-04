Aseguran que pidió seguridad para sentirse más tranquilo.

El último sábado 17 de abril, Boca Juniors se enfrentó ante Atlético Tucumán y ganó 3 a 1. Hasta allí, todo normal. Sin embargo, una situación extraña ocurrió con el relator de la transmisión televisiva oficial. Sí, Sebastián "El Pollo" Vignolo fue quien le puso voz al encuentro y, según aseguraron, vivió un difícil momento dentro del estadio "xeneize".

Fue Flavio Azzaro quien reveló esta situación en su canal oficial de YouTube. Según el ex periodista de TyC Sports, "Vignolo pidió seguridad en la Bombonera porque tenía miedo". Su afirmación fue de la mano con argumentos que señalaron al conductor de F90 y relator de Fox Sports Premium como el supuesto "jefe de operaciones de la mesa de ESPN" contra Boca Juniors.

Asegurando que Vignolo está intentando operar contra Juan Román Riquelme y el club azul y oro, Azzaro prosiguió: "Se la agarra con Cascini porque no tiene huevos para hablarle directamente a Riquelme, que es el que manda en el Consejo de Fútbol". A su vez, remató: "Antes la jugaba de 'los que putean son los demás y yo soy amigo'. Ahora empezó la patriada. Encabeza la mesa de operaciones de ESPN contra Boca".

Por otro lado, Azzaro repudió que Vignolo haya solicitado seguridad para relatar el encuentro en el que los de Miguel Ángel Russo se quedaron con la victoria. "¿Quién te creés que sos para pedir seguridad? Pará un poco, no sos tan importante", sentenció el periodista que actualmente trabaja en Crónica TV.

Raúl Cascini rompió el silencio y le contestó al Pollo Vignolo

Luego de haber recibido constantes críticas por parte de Sebastián "El Pollo" Vignolo y de escuchar descargos contra la gestión del Consejo de Fútbol que integra junto a Juan Román Riquelme en Boca Juniors, Raúl Cascini decidió romper el silencio. Y lo hizo en TyC Sports, señal deportiva que es competencia de la que integra su ex compañero de 90 minutos de fútbol.

Lejos de polemizar, y sin mencionar al periodista cordobés, Cascini comenzó diciendo: "Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión".

"No me duelen las críticas. Pero llegar a ese punto de decirle a otro que no está preparado, es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas", agregó "El Mosquito", quien durante años integró el programa conducido por Vignolo y luego se marchó para ser parte del Consejo de Fútbol de Boca. Desde allí, "El Pollo" aseguró que la relación no fue la misma y que se sintió decepcionado por su ex compañero.