El Pollo Vignolo y Riquelme

Este mediodía, en F90, el estudio de ESPN se vio revolucionado con un debate verdaderamente picante. Sebastián El Pollo Vignolo abrió el debate y le pidió a sus compañeros que armaran el top 10 de los mejores futbolistas argentinos de la historia. Daniel Arcucci dio su lista y decidió no incluir a Juan Román Riquelme. Dicha acción hizo indignar al conductor, que terminó estallando de bronca.

La disputa se inició hace algunas semanas, cuando Arcucci opinó que Riquelme -ídolo de Boca- no podía formar parte del podio porque hay otros jugadores por delante: Diego Maradona, Mario Kempes, Lionel Messi, Daniel Passarella, el Pato Fillol, Alfredo Di Stéfano, el Charro Moreno, Ricardo Bochini, el Beto Alonso y Claudio Caniggia. La producción tomó nota al respecto y Vignolo esperó que su compañero cambiara de opinión. Sin embargo, esto mismo no sucedió...

El Cholo Sottile le preguntó a Arcucci en qué puesto incluiría a Riquelme: "¿El jugador 11 lo tenés?". Y el periodista que estuvo muy cerca de la vida íntima de Maradona expresó: "Riquelme está en el puesto 11 o 12. El 11 es René Housemann y el 12 es Riquelme".

Daniel Arcucci y el Pollo Vignolo

Molesto por la respuesta de su compañero, El Pollo Vignolo no pudo contener el enojo e ironizó con un picante comentario: "Riquelme no va a poder salir a la calle. Se va a querer morir porque no lo votaste". Luego, disparó: "Es feo lo que estás haciendo. Es muy feo lo que estás haciendo".

Arcucci volvió a defenderse y cuestionó la forma en la que Vignolo lo presionó para que integrara al ídolo y vicepresidente 2º de Boca en la lista de los 10 mejores del fútbol argentino: "No, no es así. Es muy feo lo que vos estás haciendo conmigo". Finalmente, el presentador indicó: "No quisiste poner a Riquelme. Te encaprichaste".

De qué equipo es hincha el Pollo Vignolo:

Sebastián El Pollo Vignolo siempre intentó demostrar que simpatiza por All Boys, equipo del barrio porteño de Floresta. Sin embargo, y de acuerdo a lo que ha trascendido, hay varios indicios que demuestran que es hincha de Boca. De hecho, hace poco tiempo, protagonizó un fallido al aire del programa de ESPN, cuando se refirió al desempeño del Xeneize en la Copa Libertadores: habló en plural al referirse al equipo de Miguel Ángel Russo. "¿Y lo que hicimos hasta recién qué pasó?", expresó, detalle por el que todos sus compañeros se burlaron.