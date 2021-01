"Quiero irme del programa", Ruggeri se la pudrió al Pollo Vignolo por lo que dijo de Boca y Riquelme

Luego de la conquista de Boca en la Copa Diego Armando Maradona, en el programa de ESPN F90 se armó un debate que terminó en escándalo. Sebastián El Pollo Vignolo contó una historia que involucra al Xeneize, a Carlos Tevez y al hermano de Juan Román Riquelme. Como consecuencia, Oscar Ruggeri terminó estallando de furia en televisión, dejando al conductor en ridículo.

El Pollo pidió la palabra y le expresó a los periodistas de ESPN Argentina: "Me contaron que hubo un abrazo, un abrazo en la puerta del vestuario de Boca entre Tevez y alguien muy fuerte... Un abrazo con alguien que hacía mucho no pasaba. Dicen que hubo un abrazo muy fuerte entre Tevez y el hermano de Riquelme impresionante. Fue cuando terminó el partido, en la puerta del vestuario".

Daniel Arcucci, otro de los periodistas que integran el programa, le marcó la cancha a Vignolo y manifestó: "Qué lindo hubiera sido que fuera con Román y no con el hermano". Pero luego, Ruggeri dio que hablar con un picante comentario apuntando contra el conductor.

"Esperaba como un boludo lo que presentabas y era un abrazo entre Tevez y el hermano de Riquelme. Digo, se abrazó con Cascini o con Bermúdez o con Riquelme y se abrazó con el hermano de Riquelme, no fue nada. Fue tuya que inventaste ese abrazo", apuntó el Cabezón, quien salió campeón con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986.



Vignolo no se achicó y le respondió de manera tajante al ex defensor de River y Boca: "Como ustedes que se ríen y no me dijeron nada. Escriben boludeces en el grupo de WhatsApp y no me dicen esto. Qué le ven de grave, qué tiene de malo. Yo no le aplaudo todo a Ruggeri por ser campeón del mundo. Nunca dije que fue importante".

Mostrando indignación, Ruggeri volvió a disparar contra el presentador de ESPN y sentenció que no tenía más intenciones de salir al aire: "Qué me importan los hermanos. Que me llame el hermano de Riquelme. Me dan ganas de irme del programa. Dejate de joder. Que tienen que ver los hermanos. Cómo me vas a vender semejante imagen y después el abrazo de Tevez y hermano de Riquelme. No es nadie el hermano de Riquelme".

Intentando defenderse, El Pollo Vignolo indicó: "No entiendo por qué se enojan. Es de los que más trabaja el hermano de Riquelme. Está encima de los jugadores. A mi no me pareció menor el abrazo. Yo conté lo que pasó. Nunca lo vendí así". Y antes de terminar con la discusión, el Cabezón apuntó contra los periodistas: "No hagan tanta bandera de Riquelme. Si me decías del abrazo entre los dos, que bien para Boca, pero con el hermano de Riquelme...Y que me llame el hermano de Riquelme...".