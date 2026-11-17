La dirigencia de Independiente emitió un comunicado sobre la polémica alrededor de la venta de Santi López.

La polémica en Independiente no cesa a menos de un mes de las elecciones. Tras los rumores de que Tigre compraría a Santiago López por 1,4 millones de dólares, por debajo de la opción de compra de 2 millones, la Comisión Directiva emitió un comunicado en el que expresó que no cederá a ningún jugador por menos de lo pactado. La aclaración llega luego de un 2026 en el que club se desprendió de varias figuras y con una gestión que no competirá los comicios.

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Este martes, la dirigencia de Independiente intentó cortar los rumores. En un comunicado aclaró que no va a ceder a ningún jugador por menos de lo que fija su cláusula de opción de compra. El mensaje se dio luego de rumores que indican que la CD se encuentra intentando vender futbolistas para que ingrese dinero antes de que termine el mandato en diciembre.

Tienen dos caminos: aceptar las condiciones ya pactadas o esperar a que terminen los vínculos y negociar con las nuevas autoridades, a partir del 14 de diciembre.

La operación que encendió la polémica

El ruido empezó cuando trascendió que Tigre estaba cerca de quedarse en forma definitiva con Santi López, que juega a préstamo en Victoria. Según esa versión, el "Matador" iba a pagar 1,4 millones de dólares netos por el 70% del pase. La opción de compra fijada en el préstamo es de 2 millones, por lo que existe una diferencia de 600 mil dólares.

La cifra cayó mal en Avellaneda. El club arrastra problemas económicos y falta menos de un mes para el cambio de mando, por eso socios e hinchas rechazaron enseguida la idea de vender a un juvenil por debajo de lo pactado. La sospecha es que la dirigencia que se va cierra una venta para cobrar antes de las elecciones.

La oposición también reaccionó. Según el medio Orgullo Rojo , el candidato Enrique Sacco avisó que, si llega a la presidencia y la operación perjudica al club, va a pedir la expulsión de los responsables y va a ir a la Justicia.

Quién es Santiago López

Santi López es un extremo juvenil que también tiene pasado en Rosario Central. A comienzos de este año pasó a préstamo en Tigre y ya suma 42 partidos y 3 goles en el clubd de Victoria, que tiene en sus manos la decisión sobre su futuro por tener fijada una opción de compra en el contrato.

El comunicado no cierra la puerta a la operación. Tigre tiene derecho a ejecutar la opción de compra por la cifra pactada originalmente, así que el pase sigue siendo posible. Lo que deja en claro Independiente es otra cosa: si el "Matador" lo quiere, tendrá que pagar lo que firmó.

Cuándo son las elecciones en Independiente

Los socios del Rey de Copas elegirán a su nuevo presidente el domingo 13 de diciembre.

Fecha: domingo 13 de diciembre.

Lugar: Sede Social, Avenida Mitre 470, Avellaneda.

Quiénes votan: los socios empadronados, que elegirán la nueva Comisión Directiva.

Las nuevas autoridades tomarán el control el 14 de diciembre. Desde ese día, cualquier negociación por los jugadores cedidos pasará por sus manos.