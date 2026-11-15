Insólito: Independiente fue inhibido por un jugador que ya vendió

La FIFA cuenta con un sistema de registro donde cada tanto actualiza los clubes que se encuentran en mora y, hace unos días, se conoció que Independiente fue inhibido para sumar jugadores en el próximo mercado de pases. Lo particular es que se trata de un castigo por un jugador que ya vendió al exterior y por el que, en principio, habría cobrado el dinero.

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El primero de septiembre se anunció de manera formal la venta de Kevin Lomónaco al Elche de España por 5,5 millones de dólares a cambio del 80% de la ficha. Una transferencia que sufrió un pequeño descuento en el camino porque el conjunto de Avellaneda debía 1,5 millones por la ficha de Iván Marcone. Esto provocó que el pago por el defensor no se recibiera de manera completa.

El resto del dinero que iba a ingresar a las arcas de la institución fue destinado a cancelar las deudas que el equipo mantenía con diversos clubes para evitar una sanción de la FIFA y así no quedar inhibido para sumar incorporaciones. Sin embargo, el paso del tiempo expone que Red Bull Bragantino de Brasil reclamó el pago de dos cuotas por el defensor que todavía se encuentran impagas. La cifra a cancelar ronda los 1,5 millones de dólares.

Hay que recordar que el conjunto de Avellaneda decidió adquirir más del 50% de la ficha de Kevin Lomónaco hace unos años debido a que River y Boca tenían planes de quedarse con sus servicios y amenazaban con negociar de manera directa con el conjunto de Brasil. Sin embargo, una cláusula de privilegio a la hora de negociar le daba al Rojo la exclusividad para quedarse con el jugador. Algo que finalmente terminó sucediendo, pero sin el pago de la ficha.

Lo que resta es que Independiente junte el dinero que adeuda y cancele la operación o que llegue a un acuerdo formal con Bragantino para establecer un plan de pagos, con el fin de que este le informe a la FIFA y se levante la inhibición para sumar refuerzos. Por otro lado, el club dispone de una tercera vía: comenzar a vender determinados jugadores de su plantel con el fin de conseguir el dinero suficiente que le permita cancelar el saldo pendiente.

El ex DT de Independiente que le interesa a Milito para Racing

Cruzando de vereda, es posible apreciar que Diego Milito tiene en carpeta a un exentrenador de Independiente para que se haga cargo de los destinos del plantel profesional de cara a la temporada 2027. El elegido es Mauricio Pellegrino, que tiene contrato hasta diciembre y, de momento, desde Lanús no hubo un contacto formal para extenderlo.

Lo particular de esta decisión es que el entrenador tuvo un breve paso por Independiente y que forme parte de la carpeta de la dirigencia de la Academia es algo que no terminó de gustar entre los hinchas, quienes demandan que se haga un esfuerzo por contratar a Guillermo Schelotto, que también está a semanas de quedar libre de Vélez.