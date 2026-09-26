La picante conferencia de prensa entre jugadores de Rosario Central y Estudiantes: "Falta de respeto"

Rosario Central y Estudiantes de La Plata vuelven a enfrentarse por la Supercopa Internacional con una polémica que todavía alimenta la tensión.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata volverán a verse las caras en la definición de la Supercopa Internacional y tendrá un condimento especial. El recuerdo del polémico pasillo de noviembre de 2025 volvió a instalarse en la previa y enfrentó públicamente las posturas de Ignacio Ovando y Leandro González Pirez, quienes expusieron dos versiones sobre un episodio que todavía genera repercusiones.

{{{htmlAmp}}}

La historia se remonta al 23 de noviembre de 2025, cuando Rosario Central se presentó en el Gigante de Arroyito como campeón y protagonizó uno de los momentos más comentados de aquella temporada. Los jugadores de Estudiantes de La Plata decidieron no participar del tradicional pasillo de reconocimiento y le dieron la espalda al conjunto rosarino durante su ingreso al campo de juego.

La decisión estuvo relacionada con una diferencia dirigencial y con el desacuerdo del Pincha respecto de la consagración del Canalla. Desde entonces, aquel episodio quedó asociado a los enfrentamientos entre ambos equipos. Ahora, con un título en juego en Santiago del Estero, volvió a ocupar un lugar central en la previa.

Ovando encendió la conferencia antes de Rosario Central vs. Estudiantes

Uno de los encargados de hablar sobre aquella situación fue el defensor del "Canalla" Ovando. El futbolista de 19 años reconoció que el plantel interpretó el gesto como una ofensa y admitió que el recuerdo todavía funciona como un estímulo para la definición.

“Para nosotros, como bien dijo Marco (Ruben) antes de salir para acá, fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón”, manifestó el defensor consultado sobre si el plantel aun recuerda lo que sucedió en 2025 en el Gigante de Arroyito con el pasillo de los del "Pincha".

Ovando también aclaró que se trata de un episodio del pasado, aunque dejó en claro que el plantel lo tendrá presente cuando enfrente nuevamente al equipo platense. La postura ya había sido expuesta por Marco Ruben antes del viaje a Santiago del Estero. El delantero reconoció que el episodio había generado dolor entre los futbolistas y los hinchas de Rosario Central y consideró que podía transformarse en una motivación extra para buscar el título. “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma. Tiene que ser un motor importante para nosotros”, había señalado.

La respuesta de Estudiantes de La Plata

Del otro lado, González Pirez intentó bajar la temperatura de la polémica y volvió a explicar cuál había sido la postura del plantel de Estudiantes aquella jornada. El defensor aseguró que la situación había sido conversada previamente con referentes de Rosario Central, entre ellos Jorge Broun y Ángel Di María, y sostuvo que los futbolistas rosarinos conocían de antemano la decisión que iba a tomar el equipo platense.

González Pirez insistió en que el gesto no estaba dirigido contra los jugadores de Central, sino que respondía a una cuestión relacionada con una decisión dirigencial. “Lo aclaramos un millón de veces: nunca fue en contra de Central. Por el contrario, resaltamos mucho la temporada que habían tenido, solamente no estábamos de acuerdo con esa decisión que se había tomado”, explicó el exjugador de River.

Además, cuestionó que el episodio vuelva a instalarse justo antes de una final. “Me parece que rememorar de nuevo eso y empezar a buscar una cizaña donde no la hay no me parece correcto. No tenemos nada en contra de Rosario Central”, sostuvo el referente del Pincha.

Rosario Central y Estudiantes ya volvieron a enfrentarse

La final de la Supercopa Internacional tampoco será el primer duelo entre ambos desde aquel controvertido episodio. Rosario Central y Estudiantes ya se cruzaron en la actual edición de la Copa Argentina, por los octavos de final. En aquella oportunidad, el equipo platense consiguió una contundente victoria por 3-0 y avanzó a la siguiente instancia.

El Pincha, además, mantiene abiertas varias competencias. Actualmente disputa la Copa Argentina, tiene por delante las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo y también debe afrontar la final de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia.

Cómo llegan a la Supercopa Internacional

Rosario Central obtuvo el derecho a disputar esta definición luego de conquistar el Trofeo de Campeones 2025. En aquella final, disputada en el estadio Único de San Nicolás, derrotó 2-1 a Platense, campeón del Apertura, con dos goles de Lucas Alario.

Estudiantes, en tanto, llegó a la final después de consagrarse en el Clausura. El conjunto platense también terminó 2025 como el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, con 66 unidades. Mientras Estudiantes busca cerrar definitivamente aquella polémica, Rosario Central reconoce que el recuerdo del pasillo puede convertirse en un estímulo adicional para la final. El título estará en juego y, una vez más, el partido tendrá la posibilidad de resolver dentro de la cancha una historia que comenzó casi un año atrás.