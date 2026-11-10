Qué es "Se pica", el torneo de truco de Paredes: cuándo y cómo participar

Leandro Paredes decidió llevar su pasión por el truco a otro nivel. El mediocampista de Boca Juniors y de la Selección argentina presentó "Se Pica", un torneo nacional que busca convertir uno de los juegos de cartas más populares del país en una competencia profesional, con árbitros, transmisión televisiva y 60 millones de pesos en premios. La propuesta está destinada a grupos de amigos, familiares y aficionados que quieran demostrar sus habilidades en una mesa de truco.

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La iniciativa surgió a partir de la conocida afición del futbolista por este juego, que suele formar parte de las concentraciones de la Selección argentina. Durante la presentación, Paredes apeló a su personalidad competitiva para convocar a los participantes: "Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto".

Cómo es el torneo de truco de Leandro Paredes

"Se Pica" tendrá equipos de tres integrantes que competirán bajo la modalidad tradicional de tres contra tres. Los partidos se disputarán a 30 puntos, divididos en 15 malas y 15 buenas, y no estará permitida la flor.

La presentación de Se Pica.

A diferencia de las partidas informales, el certamen contará con árbitros, marcador oficial y revisión audiovisual. La primera etapa tendrá una fase preliminar presencial, de la que surgirán los 12 mejores equipos. Luego se sumarán cuatro conjuntos invitados integrados por celebridades para completar los octavos de final. La competencia tendrá tres jornadas y las instancias decisivas se desarrollarán en los estudios de ESPN, con transmisión en vivo.

Cuándo y dónde se juega "Se Pica"

La primera edición del campeonato se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá tres fechas:

28 de noviembre: fase preliminar presencial en BA Ferial, Costa Salguero, de 9 a 19.

5 de diciembre: octavos de final en los estudios de ESPN, de 10 a 18.

6 de diciembre: cuartos de final, semifinales y final, también en los estudios de ESPN, de 10 a 18.

Las partidas preliminares podrán seguirse por Disney+ y el canal oficial de ESPN en YouTube, mientras que las instancias decisivas tendrán transmisión en vivo por ESPN.

Cuánto dinero hay en premios

Uno de los principales atractivos de "Se Pica" es la recompensa económica. La organización confirmó una bolsa total de 60 millones de pesos, distribuida de la siguiente manera:

Primer puesto: $45.000.000.

Segundo puesto: $15.000.000.

Tercer y cuarto puesto: inscripción gratuita para el torneo AMBA 2027.

Cómo inscribirse y participar del torneo de truco

La inscripción está abierta y se realiza a través del sitio oficial del campeonato: Se Pica – Inscripción al torneo . Los equipos deben estar conformados por tres jugadores titulares, todos mayores de 18 años. El costo es de $345.000 por equipo, equivalente a $115.000 por participante. El pago se realiza una sola vez mediante Mercado Pago y está a cargo del capitán, quien debe registrar los datos de los tres integrantes.

Para completar el procedimiento, cada jugador deberá validar su identidad mediante su DNI y teléfono celular. Además, existe la posibilidad de incorporar un cuarto integrante como suplente. El período de inscripción se extiende hasta el 23 de noviembre a las 23.59, aunque puede finalizar antes si se completan los cupos disponibles. La organización también establece que cada participante puede integrar un solo equipo.