La emoción de Paredes tras el título de Boca Juniors en la Tabla Anual del fútbol argentino

Paredes no ocultó su emoción tras la consagración de Boca Juniors en la Tabla Anual y reveló la frase que le mandó su psicóloga antes del partido.

Leandro Paredes vivió desde el banco los minutos más tensos del año y terminó festejando. Boca Juniors le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol de Enner Valencia en la última jugada, y se consagró campeón de la Tabla Anual. Después del partido, el mediocampista se emocionó y contó una frase que le había mandado su psicóloga ese mismo día.

{{{htmlAmp}}}

Paredes fue uno de los estandartes del equipo en la definición del torneo. Al terminar el partido, admitió su felcidiad. "Ya no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Es un sueño para mí; como hoy mi psicóloga me mandó una frase que dice: 'A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestro propio sueño', así que me toca disfrutar", expresó a ESPN.

Paredes no terminó el partido en la cancha. A los 28 minutos del segundo tiempo dejó su lugar, dolorido, y en su reemplazo entró Enner Valencia, el futbolista que después marcó el gol del título.

Por eso, la pregunta fue directa: qué pensaba en el banco cinco minutos antes del gol. Su respuesta: "Nada, confié. Toca confiar. Soy uno que hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. Tuvimos, no sé si la suerte porque no lo llamo suerte yo. Yo llamo constancia, lo llamo trabajo. Merecíamos esto y lo hemos conseguido, así que feliz".

Cómo fue el partido que le dio la Tabla Anual a Boca

Boca llegó a la última fecha del Torneo Clausura con 60 puntos, igualado con Argentinos Juniors pero con mejor diferencia de gol. Rosario Central estaba un punto atrás.

El "Xeneize" dominó gran parte del partido, pero no encontraba el gol. Miguel Merentiel tuvo varias chances y hasta le anularon uno por posición adelantada. Matías Borgogno, el arquero de Defensa y Justicia, fue la gran figura con varias atajadas. El Halcón también avisó: un cabezazo de Héctor Martínez pegó en el travesaño en el primer tiempo.

Mientras tanto, en La Paternal, Huracán le ganó 2-0 a Argentinos Juniors y lo dejó afuera de la pelea. Pero Rosario Central le ganaba 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, con el empate en La Bombonera, se quedaba con el primer puesto.

Boca necesitaba ganar. Y el tiempo se terminaba. En la última jugada del partido llegó el desahogo. Tras un centro desde la izquierda, Borgogno salió mal por única vez en la tarde y la pelota le quedó a Enner Valencia, que definió con un derechazo para el 1-0. Fue el gol que le dio a Boca Juniors la Tabla Anual y el título de Campeón de Liga.

El peso de Paredes en el Boca campeón

El mediocampista fue titular ante Defensa y Justicia y jugó hasta que el físico se lo permitió. En el segundo tiempo vio la amarilla, fue atendido por un golpe y, poco después, pidió el cambio.

Aun así, su figura fue central en el camino del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha fue una de las claves de la temporada.