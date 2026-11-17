El Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia: el cuadro que llegó a ilusionarse con el ascenso a la Primera Nacional en 2019 terminó convertido en una institución que redujo su actividad al fútbol formativo y que ahora busca desprenderse de buena parte de su patrimonio. El Estadio Ángel Pascual Sáez, uno de los símbolos de aquella etapa de crecimiento, salió a la venta junto con el resto de las instalaciones del club por un precio de 700.000 dólares.

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El complejo, ubicado sobre el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9 y a pocos kilómetros de la capital de la provincia, es promocionado por una inmobiliaria como una operación que incluye el estadio de fútbol, una cancha de básquet y una nave industrial de grandes dimensiones. En el video de presentación, los representantes comerciales recorren las instalaciones y destacan las posibilidades deportivas, recreativas y comerciales del establecimiento. "La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersor espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha", explicaron.

San Jorge a la venta: una inmobiliaria publicó su estadio como si fuese un departamento

La oferta también contempla "la nave industrial que vimos al principio de la cancha de básquet es de primera calidad y tiene 1.000 metros cuadrados", según las palabras del agente inmobiliario que aparece en el video. "Creo que es una oportunidad buenísima que no podés dejar pasar. Además, estamos a un precio súper accesible", completó.

Por otra parte, la cancha principal todavía tiene actividad deportiva, ya que Atlético Tucumán utiliza el predio para los entrenamientos y los partidos de sus divisiones inferiores y de la reserva. El Estadio Ángel Pascual Sáez, construido entre 2016 y 2017, representó una de las principales apuestas luego de la fundación de la institución en 2008. Fue inaugurado oficialmente en octubre de 2017, aunque su primer partido oficial se había disputado en septiembre de ese año frente a Deportivo Mandiyú de Corrientes.

Sin embargo, el proyecto deportivo se derrumbó en junio de 2019, cuando el club protagonizó uno de los episodios más recordados y controvertidos del ascenso argentino. Aquella ocasión, durante la final por el segundo ascenso frente a Alvarado de Mar del Plata, los futbolistas tucumanos realizaron una sentada en el campo de juego para protestar contra las decisiones del polémico árbitro Adrián Franklin. El desenlace fue determinante: San Jorge perdió la categoría y, con el paso del tiempo, dejó de participar en las competencias profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino.

La polémica final contra Alvarado por el ascenso a la Primera Nacional: el principio del fin de San Jorge

El partido decisivo se disputaba en Mar del Plata y tenía en juego un lugar en la Primera Nacional. San Jorge había llegado a esa instancia con la ilusión de conseguir el segundo ascenso, pero el encuentro quedó atravesado por las decisiones del árbitro Adrián Franklin. Durante el primer tiempo, el juez expulsó a dos futbolistas del equipo tucumano y amonestó a otros cinco, lo que provocó un profundo malestar entre los jugadores y el cuerpo técnico.

A los cinco minutos del complemento ocurrió una escena inédita: todo el plantel de San Jorge se sentó sobre el césped y se negó a continuar jugando como forma de protesta. La decisión estuvo dirigida directamente contra el arbitraje y terminó por interrumpir el desarrollo del encuentro. "Fue un afano, somos padres de familia y no nos merecemos esto. Hemos tomado esta decisión por las cosas que se vieron en el primer tiempo. Esperábamos un pésimo arbitraje, pero no esto. Nos robaron en la cara", disparó Ricardo Tapia, capitán del conjunto tucumano.

La protesta tuvo consecuencias deportivas muy graves: el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior resolvió darle por perdido el partido a San Jorge y determinó su pérdida de categoría. Por su parte, el presidente de la institución, Gastón Sáez, anunció que el club dejaría de participar profesionalmente en torneos de AFA y cuestionó duramente el funcionamiento del fútbol argentino. "Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando", expresó en declaraciones a Radio Q.

"Es increíble que desde la AFA te avisen quiénes van a ser los ascendidos y que no se pueda hacer nada. Es una pena que se sigan manejando de esta manera. Antes nos quejábamos de Grondona, pero ahora estamos peor", disparó.