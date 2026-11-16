La increíble distancia que deberán recorrer Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy para enfrentarse en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, certamen que definirá al segundo equipo que ascenderá a la Primera División del fútbol argentino, contarán con un llamativo cruce en el que Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy son los protagonistas. El 'Aurinegro', en caso de que el Tribunal de Disciplina decida dar por terminado el partido suspendido ante Deportivo Maipú (que ganaba por 3 a 1), deberá viajar a la provincia del norte de Argentina el próximo fin de semana, un trayecto de 2.080 kilómetros en avión y de casi 2.250 por la vía terrestre.

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Luego, el 27 o 28 de noviembre (los días y horarios de los encuentros aún deben ser definidos), el 'Lobo jujeño' hará lo propio para cerrar la serie en el Estadio Abel Sastre. Ambos equipos ya se habían enfrentado el año pasado en la misma instancia: tras una enorme polémica por la suspensión del cruce de ida debido a supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña, Madryn se impuso por 4 a 0 en la serie y avanzó a las semifinales.

Cómo les fue a Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy en los octavos de final del Reducido

El 'Lobo jujeño' tuvo una actuación sólida en condición de local, derrotó 2 a 0 a Almirante Brown con goles de Mauro Cachi de penal y Abel Argañaraz, y superó la primera instancia para mantenerse en carrera por el segundo ascenso. Por su parte, los de Chubut protagonizaron una situación particular: cuando ganaban por 3 a 1 ante Deportivo Maipú en su cancha, el encuentro fue suspendido a los 81 minutos luego de que una bomba de estruendo cayera cerca de Nahuel Galardi, arquero del equipo mendocino, quien manifestó que no podía continuar. El resultado lo favorecía para avanzar a los cuartos de final, aunque su clasificación quedó pendiente de la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA.

¿Habrá revancha? El polémico cruce entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy en el Reducido 2025

La controversia inició en el encuentro de ida, cuando Gimnasia de Jujuy se imponía por 1 a 0 al término del primer tiempo: durante esa etapa, al conjunto local no le sancionaron un claro penal y, además, sufrió la expulsión de Matías Noble, por lo que quedó con diez jugadores.

Sin embargo, el segundo tiempo nunca llegó a disputarse: el árbitro Lucas Comesaña, nuevamente en el centro de la polémica, decidió suspender el partido tras denunciar que había sido amedrentado por dirigentes del local en el vestuario. La determinación generó un conflicto entre ambas instituciones, con descargos cruzados y hasta una movilización de hinchas del 'Lobo jujeño' frente a la sede de la AFA.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina falló a favor del conjunto chubutense y le dio por perdido el encuentro a Gimnasia por 0 a 3, además de imponerle una importante sanción económica. La resolución dejó al equipo norteño en una situación muy complicada de cara a la revancha, ya que Deportivo Madryn también contaba con la ventaja deportiva, por lo que necesitaba ganar por cuatro goles de diferencia para avanzar a las semifinales. En el duelo de vuelta, el 'Aurinegro' se impuso por 1 a 0 y selló su clasificación a la siguiente instancia.

El polémico Lucas Comesaña, protagonista del último cruce entre el 'Lobo jujeño' y el 'Aurinegro' en el Reducido 2025.

Cómo se jugarán los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

La primera instancia del Reducido de la Primera Nacional 2026 se disputó a partido único y dejó varias sorpresas. Gimnasia y Tiro de Salta dio uno de los grandes golpes al eliminar a Ferro en Caballito por la mínima, mientras que Ciudad de Bolívar también se destacó al vencer 2 a 1 a Temperley como visitante.

Atlanta y Deportivo Morón, por su parte, consiguieron la clasificación sin ganar sus respectivos encuentros. El 'Bohemio' empató 1 a 1 frente a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que el 'Gallito' igualó por el mismo resultado ante Colegiales; ambos avanzaron gracias a la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular.

A los siete equipos que avanzaron de los octavos se sumó Tristán Suárez, que perdió la final por el primer ascenso ante Godoy Cruz. De esta manera, las cuatro llaves de cuartos quedaron conformadas así: