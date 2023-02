Tommy Fury vence a Jake Paul y le propina su primera derrota en boxeo

Jake Paul sufrió la primera derrota de su incipiente carrera boxística al ser superado por Tommy Fury en el Diriyah Arena de Arabia Saudita el domingo, con la estrella británica de telerrealidad ganando por decisión dividida a la estrella estadounidense de las redes sociales.

Ante la atenta mirada de personalidades como Tyson, hermanastro de Fury y actual campeón de los pesos pesados del CMB, el ex campeón Mike Tyson y el futbolista Cristiano Ronaldo, que recientemente fichó por el club saudita Al Nassr, las considerables carencias de Paul quedaron en evidencia cuando Fury los superó a lo largo de ocho asaltos.

"Esta noche he dejado mi propio legado, he dejado mi propio legado", declaró Fury, saliendo por fin de la sombra de su ilustre familia de boxeadores. "Durante estos dos años y medio he tenido un sueño, una visión, y nadie me ha creído. Ahora pueden levantarse y tomar nota", añadió.

Fury fue el mejor en los primeros asaltos, pero Paul empezó a asentarse en el tercero, en el que trató de atraer a su oponente y contrarrestarlo con potentes derechas.

En un combate de escasa calidad técnica, Paul sufría cuando se le descontó un punto en el quinto asalto por un golpe en la nuca de Fury, pero a éste también se le descontó un punto por sujetar en el sexto para igualar de nuevo las cosas.

Una corta mano izquierda derribó a Fury en el octavo y último asalto en el que ambos buscaron un golpe de gracia que nunca llegó a materializarse.

"Todo el respeto a Tommy, él ganó, no me juzguen por mis victorias, júzguenme por mis derrotas. Volveré, creo que merezco la revancha, ha sido un gran combate, un combate reñido", declaró Paul en el cuadrilátero, mientras su récord de boxeo se reducía a seis victorias y una derrota.

En el combate coestelar, el aspirante Badou Jack ofreció una exhibición clínica de boxeo al detener a Ilunga Makabu en el duodécimo y último asalto para ganar el título de peso crucero del CMB, la tercera categoría de peso en la que el sueco de 39 años ostenta un título mundial.

Jack derribó a Makabu con una gran mano derecha en el cuarto asalto y volvió a derribarlo de forma similar en el undécimo, y aunque el indudable poder del sudafricano Makabu supuso una amenaza hasta el final del combate, acabó capitulando.

Cuando su esquina le dijo antes del último asalto que necesitaba un nocaut para ganar, Makabu salió a hacerlo, pero las nítidas combinaciones de Jack le superaron, obligando al árbitro a intervenir y detener el combate.

Con información de Reuters