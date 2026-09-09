Qué pasó con Julián Álvarez en Atlético de Madrid: por qué es titular en Champions League

Este miércoles 9 de septiembre de 2026 a partir de las 16 horas en Argentina, Atlético de Madrid tendrá su debut en la Champions League 2026-2027 cuando visite a Liverpool en Anfield por la primera fecha de la fase regular. El delantero Julián Álvarez, quien está dentro de los convocados por el entrenador Diego Simeone para el duelo, será parte del once titular. Ya sumó minutos en el último compromiso frente a Athletic Bilbao por La Liga de España, por lo que el futbolista de la Selección Argentina ya está en la plena consideración del DT tras el escándalo que protagonizó con el club en este mercado de pases.

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"Julián está en fase de crecimiento. Todavía no lo veo para que empiece este miércoles y seguramente nos ayudará en el andar del partido", declaró este martes el 'Cholo' al ser consultado por una posible presencia del ex River Plate en la presentación en el certamen continental. Sin embargo, se arrepintió y el ex River Plate estará de entrada.

El último cruce del Atlético frente al Liverpool y su presente en el fútbol español

El último antecedente entre Liverpool y Atlético de Madrid se remonta a la temporada 2025-2026, cuando el conjunto inglés se impuso por 3-2 como local. Robertson, Salah y Van Dijk marcaron para los dirigidos por el equipo inglés, mientras que Llorente convirtió por duplicado para el conjunto español. El encuentro también tuvo como protagonista a Diego Simeone, quien fue expulsado por reaccionar contra un aficionado local por una provocación en tiempo de descuento. En aquella ocasión, Julián Álvarez no pudo jugar debido a unas molestias en la rodilla.

Ahora, el equipo del 'Cholo' arribará a Anfield con un arranque irregular en La Liga de España: a pesar de que obtuvo siete de los nueve puntos en juego en las primeras tres jornadas, sufrió una dura derrota por 3 a 0 ante Athletic Bilbao en San Mamés en su última presentación, que fue también el regreso de la 'Araña' al terreno de juego tras el escándalo que protagonizó en este mercado de pases. En el encuentro frente al conjunto vasco, el 'Colchonero' recibió dos goles al comienzo del segundo tiempo en apenas 135 segundos.

El DT argentino, en conferencia de prensa, analizó lo sucedido y palpitó el cruce contra el Liverpool: "No creo que haya sido motivación lo que corresponde a lo que nos pasó en Bilbao, fue desatención y en la desatención perdimos un partido que lo teníamos bien jugado y controlado. No fue motivación. La motivación es otra cosa. Nos vamos a encontrar un estadio maravilloso, un ambiente increíble, un inicio de partido trepidante y a ver si estamos fuertes para sostener eso que va a aparecer".

La formación de Atlético de Madrid vs. Liverpool

La lista de convocados por Simeone para el debut del Atlético de Madrid en Champions

Los convocados por Diego Simeone para el debut en Champions ante el Liverpool.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 108.

: 108. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: 0.

Cuándo juega el Atlético de Madrid por la Champions League: hora, TV y cómo ver el partido online

El próximo partido del "Colchonero" será nada más y nada menos que en el camino hacia la primera "Orejona" de su historia. El próximo miércoles 9 de septiembre desde las 16 horas de nuestro país en Anfield se medirá contra Liverpool por la primera fecha del certamen internacional. Los de Simeone van por un triunfo para comenzar de la mejor manera por la Champions en suelo inglés.