Tras su paso por la F2, Nicolás Varrone definió su futuro en el automovilismo internacional

Después de 11 fechas en el campeonato de Fórmula 2, Nicolás Varrone tomó la decisión de desvincularse de Van Amersfoort Racing, que cubrió su lugar con el japonés Hiyu Yamakoshi, proveniente de la F3. Si bien inicialmente hubo rumores que vinculaban al oriundo de Ingeniero Maschwitz con un rol como piloto de reserva en Cadillac, lo cierto es que sus planes son regresar al lugar donde se siente más cómodo: las carreras de resistencia.

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Según la información publicada por Infobae, el piloto bonaerense volverá a correr en la Asian Le Mans Series en la clase LMP2, que es la segunda de la competencia. No será la primera vez que Varrone compita en el certamen asiático, puesto que ya participó en 2023 en la clase LMP3 y en la temporada 2024/25 en GT con AF Corse, el mismo equipo que le cedió un lugar para que pueda regresar a la competencia.

Y es que “Nico” consiguió buenos resultados con AF Corse en la divisional LMGT3 de la European Le Mans Series 2024 con un podio en Spa-Francorchamps, además del cuarto lugar en las 24 Horas de Le Mans ese mismo año en LMP2. En aquella oportunidad, el maschwicense estuvo al mando del Oreca 07, que también será su coche en la competencia asiática y le permitirá volver a formar parte de la estructura de Ferrari.

La marca italiana está anclada a AF Corse, por lo que el regreso a las carreras de resistencia marca una buena oportunidad para el argentino de recuperar terreno tras su salida a la F2. De hecho, el equipo atiende a Ferrari en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, por lo que puede convertirse en una puerta de acceso para que Varrone compita en el WEC, el certamen de más alto nivel en las carreras de resistencia.

Cabe mencionar que AF Corse ha sido clave en los últimos años para el equipo de Maranello, que es el vigente campeón del mundo en el WEC y obtuvo valiosas victorias en las 24 Horas de Le Mans entre 2023 y 2025. De ahí la expectativa creciente por el futuro del argentino, que espera tener un buen rendimiento en el continente asiático para ganarse el ascenso a la categoría de los Hypercar.

Varrone volverá a las pistas en 2027.

La participación de Varrone en el WEC 2026

La estadía en la F2 no le impidió a Varrone participar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, puesto que disputó la cuarta fecha con las 6 Horas de Sao Paulo en Interlagos. Allí, el argentino terminó octavo y sumó cuatro puntos para el campeonato con el Chevrolet LT6.R de la escudería británica TF Sport.