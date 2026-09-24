Nicolás Varrone reconoció que perdió plata por competir en la Fórmula 2: “Resigné bastante”

Una de las noticias tristes que ha traído la semana pasada es la despedida de Nicolás Varrone de la Fórmula 2, donde había comenzado el año con algunos notables resultados, como lo fue el cuarto lugar en la sprint de Miami en la segunda fecha. A pesar de ese buen inicio, la temporada fue cuesta arriba para el oriundo de Ingeniero Maschwitz, que finalmente comunicó su desvinculación de Van Amersfoort Racing, un tema al que se refirió en una reciente entrevista.

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En diálogo con Infobae, el piloto argentino reconoció que fueron diversos factores los que llevaron a la decisión de alejarse de la competencia, entre los que uno de los principales era la falta de rendimiento del monoplaza. “Fue una combinación de cosas. Veníamos con algunas carreras complicadas con el problema que teníamos de la práctica a la clasificación para poder sacar toda la performance del auto”, comenzó “Nico”.

Acto seguido, el maschwicense reveló que tomó la decisión junto a su equipo de trabajo y que no se trató de una determinación de la escudería, con la cual se mostró profundamente agradecido por la oportunidad. “Nosotros decidimos bajarnos en buenos términos pensando que era lo mejor para todos”, añadió antes de advertir que el pasar por la F2 significó un sacrificio económico enorme que terminó generándole pérdidas.

“Perdí plata por correr en Fórmula 2. Por ahí hay gente que piensa que yo, por ir a F2, gané dinero, que tenía un sueldo y al contrario, renuncié a ganar muchísimo más dinero en un contrato muy bueno que tenía en Endurance”, agregó. Por si fuera poco, Nicolás también dejó de lado la posibilidad de competir en las 24 Horas de Le Mans, aunque lo hizo consciente de lo que iba a suceder y con el hambre de afrontar un desafío distinto en su carrera.

“No lo hice pensando en la plata, lo hice pensando en el desafío y lo que significaba para mí eso de tener la chance. En lo económico no fue lo mejor y resigné bastante”, afirmó. A pesar de todo esto, Varrone se sinceró y dijo que no está arrepentido de haber optado por la F2, en especial porque pudo tener su propia experiencia y, aunque las cosas no hayan salido como tenía esperadas, al menos aprovechó la oportunidad de quedar a un paso de la máxima categoría.

Así informó Varrone su salida de la F2.

Los puntos de Varrone en la F2

Después de 11 fechas disputadas, Varrone cerró su paso por la F2 a tan solo tres fechas del final de la temporada con un total de 15 puntos que lo dejaron ubicado en el vigésimo lugar de la tabla por el momento. Sin dudas, su mejor actuación se dio con el cuarto lugar en la sprint de Miami, seguido por el sexto en la carrera principal de Montreal y el décimo puesto en Monza, mientras que solamente tuvo un abandono en la sprint de Madrid.