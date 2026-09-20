¿Puede Nicolás Varrone llegar a la Fórmula 1 en 2027? La posibilidad existe, pero el escenario actual indica que el camino más concreto no sería inicialmente como piloto titular, sino mediante un eventual puesto de reserva o desarrollo dentro de Cadillac.

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El nombre del argentino comenzó a vincularse con mayor fuerza con el equipo estadounidense gracias a su relación con General Motors. Varrone es piloto oficial de Corvette, marca que forma parte del mismo grupo automotor que Cadillac, y construyó buena parte de su prestigio internacional en las competencias de resistencia.

El propio Varrone reconoció recientemente que mantiene una buena relación con Cadillac. Sin embargo, también explicó que las conversaciones estuvieron condicionadas por su rendimiento en Fórmula 2 y admitió que, aunque mostró buenos momentos, no consiguió transformarlos en resultados consistentes.

El panorama cambió nuevamente el 17 de septiembre, cuando se confirmó que Varrone y Van Amersfoort Racing decidieron finalizar anticipadamente su participación en la temporada 2026 de Fórmula 2. El argentino disputó 11 fechas y no estará presente en las últimas rondas del campeonato. Ahora, su futuro vuelve a abrir diferentes posibilidades.

Una de ellas sería continuar vinculado a los monoplazas y buscar otra oportunidad en Fórmula 2 durante 2027. Otra alternativa es regresar con mayor protagonismo a las carreras de resistencia, disciplina en la que ya cuenta con una trayectoria reconocida. Pero existe una tercera opción especialmente atractiva: acercarse directamente al programa de Cadillac F1.

Las conversaciones apuntarían a estudiar una posible incorporación como piloto de reserva o desarrollo. Esto podría darle acceso al simulador y eventualmente a pruebas con monoplazas de Fórmula 1, aunque por ahora no existe ningún acuerdo anunciado oficialmente.

Uno de los principales obstáculos es la Superlicencia de la FIA. Para competir como titular en un Gran Premio, Varrone necesita cumplir los requisitos establecidos para obtenerla. Por ese motivo, realizar pruebas con autos anteriores mediante el programa TPC podría ser importante dentro de su preparación y permitirle avanzar en algunos de los requisitos necesarios.

Además, las butacas titulares de Cadillac tienen actualmente otros protagonistas. La escudería estadounidense debutó en 2026 con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, mientras que Zhou Guanyu ocupa el puesto de piloto reserva.

Esto hace que hablar actualmente de Varrone como piloto titular de Cadillac para 2027 resulte prematuro. Sin embargo, el argentino mantiene una ventaja importante: ya pertenece al universo deportivo de General Motors y conoce desde adentro la estructura de competición del fabricante estadounidense.

A corto plazo, Varrone volverá a un ambiente conocido. Está previsto que dispute la Petit Le Mans con el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R el próximo 3 de octubre. Por eso, la pregunta sobre su llegada a la Fórmula 1 todavía no tiene una respuesta definitiva. Varrone mantiene conversaciones y vínculos que podrían acercarlo a Cadillac, pero actualmente no tiene una butaca confirmada para 2027. Las próximas semanas serán importantes para determinar si el argentino continúa buscando resultados en Fórmula 2, regresa de lleno al endurance o consigue finalmente ingresar a la estructura de Cadillac F1.