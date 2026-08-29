Leandro Paredes volvió a poner fin a las especulaciones sobre su futuro. En una entrevista post victoria ante Lanús en La Bombonera, el volante de Boca Juniors fue consultado sobre el interés del AC Milan y no dejó lugar a dudas: su presente y su futuro están en el club de La Ribera.

El mediocampista contó que no fue solo el Milan el que se comunicó en las últimas semanas. Según sus propias palabras, "fueron varios los equipos que han llamado", y agradeció tanto a las instituciones como a su entorno de trabajo por gestionar esos contactos.

Paredes explicó que incluso él mismo tomó la decisión de hablar directamente con algunos de esos clubes, pero no para negociar un pase, sino para dejar en claro su postura: "He hablado yo también con varios de esos equipos solamente para agradecer. Teníamos claro lo que quería, teníamos claro lo que quiero para el futuro: estoy en el lugar que amo, el lugar que quería estar", expresó.

Esa frase resume el momento personal del volante, que decidió volver al fútbol argentino después de una extensa carrera en Europa, donde pasó por clubes como PSG, Juventus y la Roma.

"¿Dónde voy a ir?": la reafirmación de Paredes

Cuando le repreguntaron sobre lo significativo que resulta que una entidad de la magnitud del Milan vuelva a interesarse por él, Paredes fue todavía más contundente. El jugador remarcó que su regreso a Boca fue una decisión meditada y no algo transitorio: "Volví para allá porque quería estar acá. Una vez que estoy acá, ¿dónde voy a ir?", se preguntó de manera retórica.

La frase funciona como una definición clara: para el volante, no hay margen para pensar en un nuevo salto al continente europeo, al menos en el corto plazo. "Estoy feliz. Ojalá que los resultados nos acompañen, pero estoy en el lugar que quiero", cerró.

Un mensaje de estabilidad para el hincha de Boca

Las palabras de Paredes llegan en un contexto donde el mercado de pases suele generar incertidumbre entre los hinchas, sobre todo cuando trascienden nombres de clubes europeos de peso como el Milan. La claridad del volante busca despejar cualquier duda sobre una salida anticipada y transmitir estabilidad de cara a lo que resta de la temporada.

El jugador, que se ganó un lugar central en el mediocampo del equipo, apuesta a consolidar su rendimiento dentro de la cancha mientras el búho de las versiones sobre el mercado sigue latente en cada ventana de pases.

Con este tipo de declaraciones, Paredes no solo responde a la consulta periodística puntual, sino que envía un mensaje institucional: su decisión de volver a Boca fue definitiva y no está atada a los vaivenes del interés que pueda generar en el exterior. Una postura que, en el fútbol argentino, no siempre es moneda corriente entre las grandes figuras.