Boca venció 1-0 a Lanús con un gol agónico de Belmonte

En el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors derrotó 1-0 a Lanús en La Bombonera. El encuentro se definió en el tiempo adicionado gracias a una anotación de Tomás Belmonte.

Durante la primera parte, el equipo visitante contó con las situaciones más claras, entre ellas un cabezazo de Felipe Peña Biafore que dio en el travesaño en el minuto inicial y un remate de Franco Watson que rozó el poste izquierdo. Boca respondió con aproximaciones de Leonel Flores y Alan Velasco, aunque sin efectividad en los metros finales.

En el complemento, la paridad se mantuvo hasta el cierre. A los 90+3 minutos, Tomás Belmonte —quien ingresó desde el banco de suplentes— definió dentro del área para marcar el 1-0 definitivo tras la revisión del VAR.

Con este resultado, Boca alcanzó los diez puntos en la Zona A del Torneo Clausura y se acomodó en puestos de clasificación a los playoffs.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol: 90+3' Tomás Belmonte (Boca).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Hernán Mastrángelo.