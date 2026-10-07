El Papu Gómez comentó la despedida de Lionel Messi desde Kuwait: "Un mal día"

Alejandro "Papu" Gómez reapareció para la despedida de Lionel Messi, aunque a diferencia de la mayoría de sus ex compañeros no dijo presente en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre. El exhombre de Arsenal de Sarandí fue parte de la transmisión de la cadena Sasha Sasha desde Kuwait y habló del diez. Por supuesto, teniendo en cuenta su situación con la Selección Argentina -no volvió a jugar tras el Mundial Qatar 2022 con doping de por medio-, sus palabras no tardaron en trascender.

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"Hoy es un día muy histórico y un mal día, especial porque Messi se despide de la Selección Argentina. Es quizás el mejor jugador de todos los tiempos, por lo que es un día triste para nuestra selección", respondió ante la consulta de sus compañeros en el estudio. A su vez, coincidió con Mido -exjugador egipcio- y sostuvo que el cerebro del astro rosarino es mucho más rápido que el de una persona común.

"Es un genio y un fenómeno, como Einsteind, Da Vinci. Parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad", añadió en diálogo con el relator Fares Awad. Ya en el segundo tiempo se refirió a cómo estaba jugando el diez en el duelo contra Benín y lanzó que no saldría del verde césped sin marcar un gol y así sucedió. Messi convirtió de penal para el 3 a 0 -previos tantos de Nicolás Otamendi y Nico Paz- y tuvo chances de aumentar su cuenta propia, pero se quedó hasta el pitazo final.

Los números del Papu Gómez en la Selección Argentina

Partidos jugados : 17.

: 17. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: Copa América Brasil 2021, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Qué pasó con Papu Gómez en la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar 2022

Las hipótesis abarcaron desde supuestas tensiones internas hasta mitos sobre "energías negativas" dentro del grupo de WhatsApp que compartían los futbolistas. De hecho, hasta algunos trasnochados sugirieron la existencia de algunos rituales paganos. La reserva del cuerpo técnico y de los jugadores mantuvo el tema bajo llave.

Una de las pocas voces que se refirió al asunto fue Leandro Paredes, quien intentó desactivar las especulaciones: "Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa". A pesar de las declaraciones, el futbolista no volvió a vestir la camiseta albiceleste y su desvinculación del Sevilla en septiembre de 2023 profundizó el aislamiento deportivo.

El propio Gómez habló sobre su situación después del Mundial. Su ausencia comenzó a generar preguntas dentro del entorno de la Selección, especialmente porque había formado parte del proceso que ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y finalmente el Mundial. Pero el mediocampista nunca volvió a tener un lugar estable en las convocatorias de Scaloni. Más allá del doping, lo cierto es que volvió y su ausencia en cancha en la despedida de Messi llamó la atención.