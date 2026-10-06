Este martes, Lionel Messi tendrá su última presentación con la camiseta de la Selección argentina en el estadio Monumental, enfrentando a Benín desde las 20:00. La AFA invitó a los campeones del Mundial de Qatar 2022 para que acompañen al capitán en una jornada que quedará en la historia.

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Entre los invitados estaba Alejandro "Papu" Gómez, aunque el mediocampista no podrá estar presente en el Monumental. Sin embargo, encontró una manera muy particular de vivir esta despedida: desde Kuwait, donde se sumará como comentarista para la transmisión del partido que realizará la cadena Sasha Sasha. El canal anunció que Gómez participará junto al reconocido relator Fares Awad y el exfutbolista egipcio Mido. Así, el campeón del mundo seguirá desde otro lugar uno de los momentos más importantes de su carrera como compañero de Messi.

Esta será la primera vez en años que Papu Gómez tenga contacto con una jornada de la Selección, ya que su última aparición fue en la celebración tras la consagración en Qatar. A pesar de la ausencia de Papu Gómez en la cancha, varios campeones del mundo estarán presentes en el Monumental. Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes ya se retiraron de la Selección, fueron invitados para compartir esta noche histórica. Otamendi incluso jugará junto a Messi sus últimos minutos con la camiseta albiceleste.

Además, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que no habían sido convocados para los amistosos anteriores, forman parte de la lista para este último partido de la fecha FIFA. Leandro Paredes también estará como invitado especial, aunque no podrá jugar por una suspensión de 10 fechas. Otros jugadores como Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa también acompañarán al capitán. Por su parte, Thiago Almada, a pesar de estar lesionado, consiguió permiso de River para sumarse a los entrenamientos y compartir momentos con Messi.