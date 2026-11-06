¿Otro Superclásico en el Clausura? Cuándo pueden volver a jugar Boca y River

Días después de la victoria de Boca Juniors por 1 a 0 ante River Plate en La Bombonera, con ambos clasificados a los playoffs resta definir cuándo se pueden cruzar en un nuevo Superclásico. Por supuesto, ambos tendrán que ganar sus respectivos partidos para llegar a la instancia en la que se vean las caras, pero hay posibilidades concretas y una que difícilmente suceda. De concretarse, la sede sería en cancha del "Xeneize" otra vez o en una neutral si es que se enfrentan en la final. Todo se sabrá este sábado una vez que se completen todos los partidos de la jornada.

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El elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena puede terminar primero si vence a Defensa y Justicia e Instituto cae con Newell's por más de un gol de diferencia en cualquiera de los dos casos. A su vez, si la "Gloria" no pierde y Boca triunfa, quedará segundo. También puede caer al cuarto puesto si pierde y Vélez le gana a Unión de visitante este viernes; o tercero si no gana y el "Fortín" se impone contra el "Tatengue". Por su parte, el "Millonario" está cuarto y puede terminar quinto si Barracas le gana por más de cinco goles de diferencia a Racing.

Cuándo pueden cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura: las dos instancias posibles de acuerdo a los resultados

Si Boca gana su zona y River queda cuarto se verían las caras en cuartos de final.

Si Boca queda segundo y River cuarto se enfrentarían en la final.

Si Boca queda tercero y River cuarto se pueden cruzar en semifinales.

Si Boca queda cuarto y River cuarto podrían jugar la final.

Si River queda quinto y Boca gana su zona podrían jugar la final.

Si River queda quinto y Boca segundo se cruzarían en semifinales.

Si River queda quinto y Boca tercero se verían recién en la final.

Si River queda quinto y Boca cuarto se enfrentarían en octavos de final.

Boca Juniors se quedó con el último Superclásico: cuándo se pueden volver a cruzar

Cómo quedó el historial entre Boca y River después del último Superclásico

El conjunto de La Ribera lo lidera con 95 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates. La última vez que se vieron las caras fue en La Bombonera el pasado domingo 1° de noviembre y el dueño de casa ganó por 1 a 0 con el gol de Lautaro Di Lollo.

Cómo se juega la última fecha del Clausura

Aldosivi 0-2 River Plate.

Gimnasia y Esgrima La Plata 2-1 Belgrano.

Viernes 6 de noviembre

Barracas Central vs. Racing - 15hs.

Independiente vs. Deportivo Riestra - 19.15hs.

Unión vs. Vélez - 19.15hs.

San Lorenzo vs. Platense - 19.15.

Tigre vs. Sarmiento de Junín - 22hs.

Banfield vs. Atlético Tucumán - 22hs.

Sábado 7 de noviembre

Talleres vs. Estudiantes de La Plata - 15hs.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - 15hs.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - 17.30.

Argentinos Juniors vs. Huracán - 17.30.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia - 17.30.

Instituto vs. Newell's - 22hs.

Domingo 8 de noviembre

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús - 19.30.