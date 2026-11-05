Se confirmó la sanción a Montiel en River por su expulsión ante Boca: cuántos partidos se pierde

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las fechas de suspensión a Gonzalo Montiel por la roja ante Boca y River lo pierde por varios partidos.

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Gonzalo Montiel con tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. El castigo fue más duro de lo esperado y deja a River Plate sin su lateral derecho titular para posibles cruces de playoff del Torneo Clausura.

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Cuántos partidos se pierde Montiel

Lo que hasta el miércoles era un rumor se confirmó este jueves por la tarde: tres fechas para Montiel. El lateral se perderá estos partidos:

Aldosivi , por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Los octavos de final del Clausura.

El partido siguiente, que puede ser en cuartos de final o en el arranque del Apertura 2027, salvo que haya una amnistía.

Por qué le dieron tres fechas de sanción

La clave estuvo en el informe del árbitro Nicolás Ramírez. El juez calificó la falta de Montiel sobre Lautaro Blanco como "juego brusco grave". Sin embargo, con esa descripción, el Tribunal de Disciplina aplicó un castigo más severo de lo previsto.

En River ya esperaban un escenario complicado. Después de que el presidente Stefano Di Carlo hiciera público el pedido formal para que Ramírez no vuelva a dirigir al club, en la dirigencia sospechaban que el organismo actuaría con rigor con el defensor de la Selección Argentina.

La bronca de River con la AFA

El malestar en el Millonario creció por dos motivos. En River comparan la jugada de Montiel con una de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada. Para el club, fue una infracción parecida, pero el lateral de Boca no vio la tarjeta roja. Por eso podrá jugar este sábado.

El segundo motivo son los antecedentes del torneo. Además de Montiel, otros 11 jugadores fueron expulsados por juego brusco durante el Clausura:

Tres recibieron apenas una fecha.

Los otros ocho recibieron dos.

A Franco Nicola, de Atlético Tucumán, incluso le rebajaron la sanción a un solo partido.

Ninguno recibió tres fechas, como Montiel. Esa diferencia es la que más molesta en Núñez. Para la dirigencia, el castigo no se explica solo por la jugada. Lo relacionan con el enfrentamiento público que el club tiene con el árbitro del Superclásico.

Quién reemplaza a Montiel en River

Sin su lateral titular, el uruguayo González es quien reemplza al lateral este jueves ante Aldosivi, en el Estadio José María Minella. Además, buscará ganarse un lugar entre los once titulares para los octavos de final. Hasta ahora, el defensor charrúa jugó seis partidos con la camiseta de River y fue titular en apenas dos: la derrota ante Aldosivi en la primera fecha y el empate con Vélez.

Qué pasa con Martínez Quarta

En el Superclásico también fue expulsado Lucas Martínez Quarta. En su caso, la sanción fue de una sola fecha. El acta del árbitro describió su falta como una acción para evitar una oportunidad manifiesta de gol, la clásica regla del "último recurso".

El central cumplirá la sanción ante Aldosivi y podría volver para los octavos. Pero su lugar no está asegurado: después de una nueva desatención en un partido clave, Lautaro Rivero aparece como alternativa para reemplazarlo.

Lo que viene para River Plate

El equipo de Leonardo Ponzio visita a Aldosivi en Mar del Plata sin Montiel y sin Martínez Quarta. Después llegarán los octavos de final del Torneo Clausura, donde Montiel tampoco estará.

La sanción de la AFA le cambia los planes al cuerpo técnico justo en el momento decisivo de la temporada, y suma otro capítulo a la tensión entre River y el arbitraje.