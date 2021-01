Sebastián el Pollo Vignolo está pasando por momentos absolutamente incómodos en la pantalla de ESPN. El conductor del programa F90 ha sido atacado por varios compañeros como Cai Aimar y Sebastián Domínguez en las últimas semanas. Y justamente, Oscar Ruggeri fue el último en sumarse a las críticas contra el famoso presentador.

En la edición del último lunes, Ruggeri destrozó al Pollo Vignolo luego de que recordaran el comentario que el Cai Aimar le hizo hace unos días al conductor: "Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country, te mirabas al espejo. Cuando salías y no la tocabas... Hoy hablás como si jugaras como Pelé o Maradona. No te entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron entrar".

Ruggeri se mostró alineado con la opinión de Aimar y le manifestó: "Te felicito, Cai. Lo pusiste en su lugar. Cai, te banqué a morir. Estaba viendo el programa. Dijiste la verdad". Y agregó: Todos me preguntaban: '¿Viste lo del Cai?'. Mirá que lo conozco. Estaba enojado de verdad, y me encanta".

Pese a que el Pollo Vignolo se mostró un poco incómodo por la situación, el Cabezón no le tuvo ni un poco de piedad y lo destrozó delante de sus compañeros: "Yo lo siento por vos, nene, por todos ustedes que patearon y no tuvieron la cabeza para ser jugador de fútbol". Luego, mencionó qué es lo que cree que debe hacer una persona para llegar a ser futbolista profesional: "Hay que entrenar todos los días, a la mañana y a la tarde, y vivir para eso, y estudiar y terminar de estudiar".

El Pollo Vignolo cruzó a Ruggeri por un comentario fuera de lugar

Hace una semana, el Pollo Vignolo dejó expuesto a Oscar Ruggeri luego de recibir un comentario desubicado. Mientras realizaba un editorial sobre el momento que vive Boca, el conductor expresó: "Yo me acuerdo que mi abuela tenía un licorcito en un mueble de roble. El olor se conserva. Tenía licorcito y a mí me gustaba". Fue entonces cuando el Cabezón lo interrumpió y le preguntó: "¿Te gustaba de chiquito?". El conductor continuó y expresó: "Me mojaba los labios nada más. Yo tenía ganas... Pero mi abuela me decía: "Hay que cuidarlo porque este no se hace más, no se vende más. Como este, ya no hay más. Era poquito, pero diferente".

Y una vez más, Ruggeri interrumpió al presentador y expresó: "La abuela lo quería chupar sola". Inmediatamente después, Vignolo lo cruzó y le dijo: "Es una falta de respeto lo que hiciste". Y para finalizar con el editorial, añadió: "Yo me quedé pensando... Mi abuela no sacaba siempre ese licorcito, sólo aparecía en algún evento especial. Ese licor es como Carlos Tevez. Es ese licorcito que tiene Boca, que parece que se va acabando y todavía no se acaba. Es el toque de distinción, es la jerarquía".