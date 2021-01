Todos los mediodías, en ESPN, Sebastián El Pollo Vignolo conduce el programa de F90 junto a otros periodistas y exjugadores que analizan las principales novedades del fútbol argentino. Sin embargo, y la mayoría de las veces, se llevan adelante charlas que nada tienen que ver con la pelota. Este mediodía, Carlos Cai Aimar le hizo una fuerte crítica al presentador: "Eras un desastre". La reacción del conductor fue sumamente angustiante.

La fuerte discusión se originó a partir de las opinión que el Pollo Vignolo ofreció sobre el partido que Boca jugó ante Santos por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2020: "Boca es un autito a fricción: necesita ir para atrás para después ir para adelante".

Inmediatamente después del comentario que hizo, el panelista Cai Aimar lo cruzó y disparó: "Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country, te mirabas al espejo. Cuando salías y no la tocabas... Hoy hablás como si jugaras como Pelé o Maradona. No te entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron entrar".

El dolor del Pollo Vignolo en TV tras la dura crítica que el Cai Aimar le hizo en ESPN:

Tras la fuerte crítica del Cai Aimar al Pollo Vignolo, quien siempre se autodenominó un "jugador frustrado" por no haber podido llegar a Primera División en el fútbol argentino, el conductor le consultó: "Cai, ¿vos de verdad me lo estás diciendo a mí?". Y el ex futbolista de Rosario Central y ex DT de Boca le contestó muy enojado: "Sí, de verdad te lo estoy diciendo. Por algo no llegaste". Pese al clima tenso que vivió el resto de los periodistas como Daniel Arcucci, Federico Bulos, el Cholo Sottile y el Chavo Fucks, la discusión se puso más caliente.

Pollo Vignolo: "No sabés las ilusiones que había".

Cai Aimar: "¿Por qué no llegaste?"

Pollo Vignolo: "No sé".

Cai Aimar: "Decime por qué no llegaste".

Pollo Vignolo: "Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Vos sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví".

Cai Aimar: "Uh, pará que me vas a hacer llorar. Tuviste a tu vieja que siempre te apoyó y te ayudó".

Pollo Vignolo: "¿No puedo hablar porque no llegué? ¿Es una nota esto?".

Cai Aimar: "No tenía condiciones para jugar".

Pollo Vignolo: "Jamás le pregunté a usted por qué lo echaron de Quilmes a los 10 partidos"

Cai Aimar: "Porque fuimos un desastre. No ganábamos ni un partido. ¿Qué querés que te diga? ¿Que no?".

Pollo Vignolo: "Igual me dolió, eh".