Durante la emisión de F90 por la pantalla de ESPN, el panelista y exfutbolista Oscar Ruggeri relató una divertida y desopilante situación que le tocó atravesar durante un viaje de vacaciones en el exterior. Frente al conductor Sebastián Vignolo y con la presencia del extenista Juan Martín del Potro como invitado en el estudio, el exdefensor de la Selección Argentina recordó la insólita confusión de la que fue protagonista arriba de una embarcación.

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El relato comenzó cuando en la mesa se debatía sobre situaciones cotidianas y confusiones en la vía pública. En ese marco, Oscar Ruggeri tomó la palabra para dar detalles de lo ocurrido frente a un grupo numeroso de turistas: "Subo a una lancha en México. El tipo que manejaba empezó: '¡No! Miren quién está acá'".

Ante la efusiva reacción del conductor de la embarcación, el exjugador admitió que intentó frenar la exposición para mantener un perfil bajo. "Y yo digo: 'Shhh', le decía. Me daba vergüenza. 'Shhh', le digo: 'No, shhh'", explicó sobre su incomodidad inicial ante la mirada de todos los presentes que compartían el traslado marítimo.

La inesperada presentación frente a los pasajeros

Lejos de acatar el pedido de discreción, el encargado de la nave insistió en anunciar la presencia de la supuesta celebridad ante la multitud. Según contó el propio Ruggeri, el hombre le advirtió que no se iba a quedar callado y redobló la apuesta: "¡Sí, no, no! Tengo que decirle a toda la gente de la lancha".

Fue en ese instante cuando se produjo el remate que desató las carcajadas de Sebastián Vignolo y Juan Martín del Potro en el piso del canal deportivo. Tras generar una enorme expectativa entre los pasajeros, el lanchero gritó con entusiasmo: "Con ustedes, ¡Batata Clerc!".

La insólita reacción para evitar corregir el error

Al escuchar el desenlace, los integrantes del programa quisieron saber cuál había sido su respuesta inmediata en ese contexto. Ruggeri reconoció que prefirió no desmentir al chofer ni aclarar su verdadera identidad: "Le dije: 'Sí'. No le dije que era Ruggeri".

Para cerrar la anécdota, el exfutbolista señaló que el momento quedó sellado con un recuerdo fotográfico bajo esa falsa identidad: "Se sacó una foto. Quedó como que conocieron a Batata Clerc", concluyó entre risas.