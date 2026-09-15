El ingenioso apodo que le pusieron a Franco Colapinto en Alpine tras el GP de España

Después de un 2025 sin puntos, Franco Colapinto atraviesa un año notable en la nueva era de la Fórmula 1 con el motor de Mercedes, a tal punto de que acumula un total de 27 unidades en lo que va de la temporada. De hecho, el pilarense sumó por segunda vez consecutiva este domingo al terminar en el séptimo lugar en el GP de España, donde le dio seis puntos valiosos a Alpine para la Copa de Constructores.

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La alegría en la escudería francesa fue instantánea en medio de su lucha por el liderato de la zona media, de manera que celebraron el resultado del piloto argentino bautizándolo con un nuevo apodo. A través de sus redes sociales, Alpine publicó un video de Franco en el que cambiaron su apellido de Colapinto a Colapointsss, es decir, “Colapuntos”, algo que llamó la atención de los fanáticos en el posteo de Instagram.

El video en sí es un compilado de algunos de los momentos del pilarense en lo que va del año, aunque con un tono más relajado fuera de la pista, mostrando sus paseos en bicicleta y su fiel compañero, el mate. Por fuera de la publicación del equipo galo, lo cierto es que “Fran” es el único piloto que ha logrado completar todas las vueltas en lo que va del año, algo que lo convierte en uno de los más consistentes de la temporada.

Sin dudas, se podría decir que el argentino está pagando con creces el voto de confianza que le dio Flavio Briatore al permitir su continuidad en la máxima categoría este año, algo que incluso le sirvió para ganarse la renovación de su contrato. Hace unas semanas, en la previa al GP de Italia, Alpine anunció que Colapinto seguirá en el equipo de cara al 2027 y con la posibilidad de una renovación automática para 2028 en base a resultados.

Por el momento, el piloto de Alpine se encuentra en el decimosegundo lugar de la tabla con 27 unidades, a la espera de sumar más puntos que no solo le permitan cerrar el año entre los diez mejores, sino que también ayudan al equipo a recuperar el quinto lugar en la tabla de constructores. Cabe mencionar que la siguiente presentación de Colapinto será a fines de mes, cuando se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán del 24 al 26 de septiembre.

Colapinto sumó en 8 de 14 fechas disputadas.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de España 2026