Novak Djokovic, histórico: el increíble récord que rompió ante Alexander Zverev en el Abierto de China

Novak Djokovic le ganó a Zverev en el Abierto de China y rompió un increíble récord en la competición.

Novak Djokovic volvió a demostrar que su vigencia en el tenis no tiene límites: con 39 años y ubicado actualmente en el puesto 11 del ranking ATP, el serbio derrotó a Alexander Zverev, uno de los grandes protagonistas de la temporada y ganador del Roland Garros y el US Open, por 4-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 34 minutos de juego. Con este triunfo se metió en las semifinales del ATP 500 de Pekín y en esta instancia se enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

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El partido representaba un desafío mayúsculo para 'Nole' tanto por la jerarquía de su rival como por el gran presente que atraviesa Zverev, quien se encuentra en la pelea por convertirse por primera vez en número uno del mundo. A pesar de no llegar como favorito para el duelo, el serbio volvió a imponer su experiencia en los momentos decisivos, aprovechó las dudas de su adversario y sostuvo el nivel físico para quedarse con una victoria de enorme valor.

El increíble récord que rompió Novak Djokovic en el Abierto de China

Con este resultado, Djokovic extendió su impresionante récord en el China Open a 32 triunfos consecutivos. Además, consiguió su segundo triunfo de la temporada frente a un jugador ubicado entre los dos primeros del ranking, después de haber derrotado a Jannik Sinner en las semifinales del Australian Open.

El serbio también alcanzó una marca histórica: se convirtió en el tercer tenista de la historia del ranking ATP, desde 1973, en derrotar a un jugador ubicado en el Top 3 después de cumplir 39 años. Los otros dos fueron el australiano Ken Rosewall y el estadounidense Jimmy Connors.

La victoria en Pekín también le permitió transformarse en el primer tenista masculino de la era abierta en ganar sus primeros 32 partidos disputados en un mismo torneo; esta marca la poseía el español Rafael Nadal, que había conseguido 31 triunfos consecutivos en Roland Garros.

"Estos son el tipo de momentos por los que todavía juego", declaró tras el encuentro. "La motivación es enorme, obviamente, cuando te sientes bien y compites al mismo nivel que los mejores jugadores del mundo, frente a 15.000 personas, por supuesto. Creo que estos son los momentos que definen los sueños de todo tenista. Ha sido un año difícil, para ser honesto, por diferentes razones, pero sigo aquí, sigo esforzándome, sigo haciendo que los jóvenes se ganen su dinero. Me alegra seguir adelante", expresó.

En la otra semifinal del torneo chino estarán el australiano Alex de Miñaur (10°). y el polaco Hubert Hurkacz (39°). Por su parte, Djokovic enfrentará a Medvedev este lunes a partir de las ocho de la mañana en Argentina.

El tropezón de Francisco Cerúndolo en el Abierto de China

La participación de Francisco Cerúndolo en Pekín terminó en los cuartos de final: el argentino, ubicado en el puesto 22 del ranking, perdió ante Medvedev, próximo rival de 'Nole', por 7-6 (4) y 6-3 en una hora y 40 minutos.

De esta manera, Cerúndolo no pudo convertirse en el tercer argentino en alcanzar las semifinales del ATP 500 de Pekín. Antes lo habían conseguido Guillermo Coria, en 2005, y Juan Martín del Potro, en 2018.

El porteño ahora pondrá el foco en el Masters 1000 de Shanghái, que comenzará este miércoles. El certamen será el penúltimo torneo de esa categoría de la temporada: después solamente quedará París, desde el 2 de noviembre.