Detuvieron al líder de la barra de Newell's en Rosario

En las últimas hroas detuvieron a la jefa de la barra brava de Newell's Old Boys de Rosario, Alejandro 'Zapa' Vallejos. El líder de la barra fue detenido el lunes en el marco de 110 allanamientos que se dieron en Villa Gobernador Galvez.

El procedimiento dejó 33 detenidos, entre ellos Alejandro ´Zapa´ Vallejos, jefe de la barra brava de Newell´s y vinculado a la banda de Los Monos. Además, también fue detenido José ´Yiyo´ Medrano, líder de la hinchada del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narco-criminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos como Cristian ´Pupito´ Avalle, Carlos Damián ´Toro´ Escobar y Jonatan ´Jano´ Fernández.

Por su parte, la investigación confirmó que las organizaciones criminales estaban lideradas desde la prisión por Avalle, Escobar y Fernández. La mayoría de los domicilios allanados pertenecían a familiares o parejas de los cabecillas, que actuaban como operadores de la red en territorio. También se detectó la participación de empleados municipales de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y de una agente policial, bajo sospecha de complicidad.

Esta madrugada, fuerzas federales realizaron 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en las cárceles de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz. El despliegue comenzó a las 4 de la mañana y finalizó a las 10 y la magnitud del operativo radicó en que se atacó paralelamente a tres organizaciones rivales. Como resultado del procedimiento, hubo 33 detenidos (incluidos tres menores), 20 prófugos identificados con órdenes de captura vigentes, 6 armas de fuego secuestradas, drogas incautadas (cocaína y marihuana), balanzas de precisión y material de corte. Además, se incautó 19.5 millones de pesos y 2100 dólares en efectivo.