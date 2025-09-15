Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo jueves 18 de septiembre, Barcelona visita a Newcastle United en el estadio St. James Park, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Newcastle United y Barcelona, según país

