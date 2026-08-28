Qué necesita la Selección Argentina de básquet para clasificar al Mundial 2027

La Selección Argentina de básquet dio un paso importante en su objetivo de volver al Mundial 2027. Después de vencer 89-75 a Puerto Rico en Mar del Plata, el equipo dirigido por Pablo Prigioni quedó con un récord de seis victorias y una derrota en las Eliminatorias FIBA.

Aunque el escenario para el conjunto "Albiceleste" es favorable debido al método de clasificación, todavía debe afrontar cinco encuentros antes de confirmar su presencia en la máxima competencia.

Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial 2027

La segunda fase de las Eliminatorias de América está conformada por dos grupos de seis equipos: las zonas E y F. Al finalizar esta instancia, los tres primeros de cada grupo obtendrán la clasificación directa al Mundial.

Además, habrá una séptima plaza disponible, que quedará en manos del mejor equipo que termine en el cuarto lugar entre ambas zonas. Por ese motivo, incluso los seleccionados que no estén entre los tres primeros mantendrán posibilidades de avanzar hasta el final.

Un aspecto importante es que los resultados de la primera ronda se arrastran hacia esta segunda fase. Por lo tanto, cada victoria y cada derrota acumulada tiene incidencia en la tabla de posiciones y puede resultar determinante para definir los clasificados.

Argentina llega a esta instancia con un registro de 6-1, una campaña que la coloca segunda con 13 puntos, por debajo del líder Canadá, que tiene 14, y tres por encima del cuarto, Bahamas. Sin embargo, todavía quedan compromisos por disputar y el equipo deberá sostener su rendimiento para asegurarse uno de los boletos.

El próximo desafío será ante Canadá

Después del triunfo frente a Puerto Rico, la delegación argentina regresó a Buenos Aires y posteriormente emprendió viaje hacia Québec. Allí tendrá uno de los partidos más exigentes que le quedan por delante: enfrentará a Canadá el lunes 31 de agosto, desde las 20:10. El encuentro será transmitido por TyC Sports y DSports.

El duelo tendrá un peso importante en la pelea por la clasificación, especialmente porque Canadá aparece como uno de los rivales que Argentina deberá enfrentar durante esta etapa.

El seleccionado dirigido por Pablo Prigioni intentará extender su buen momento y conseguir otra victoria que le permita acercarse todavía más al objetivo de volver a disputar un Mundial.

El fixture de la Selección Argentina de básquet

Luego del partido contra Canadá, Argentina tendrá otros cuatro compromisos correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027:

31/8/2026: Canadá vs. Argentina

Canadá vs. Argentina 26/11/2026: Argentina vs. Bahamas

Argentina vs. Bahamas 29/11/2026: Argentina vs. Canadá

Argentina vs. Canadá 26/2/2027: Puerto Rico vs. Argentina

Puerto Rico vs. Argentina 1/3/2027: Bahamas vs. Argentina

La agenda contempla partidos como local y visitante, por lo que el seleccionado deberá mantener la regularidad durante los próximos meses para no complicar la posición que actualmente ocupa.

Argentina busca volver al Mundial después de la ausencia en 2023

El objetivo tiene un significado especial para el básquet argentino. La selección fue campeona mundial en 1950, pero no pudo participar de la última edición del torneo, disputada en Filipinas en 2023.

Por eso, conseguir la clasificación para el Mundial 2027 representa también la posibilidad de regresar al máximo escenario internacional después de aquella ausencia. El equipo nacional ya construyó una base positiva en las Eliminatorias y ahora deberá completar el trabajo en los partidos restantes.

Cómo se definen los clasificados y qué pasa en caso de empate

En caso de que dos o más selecciones finalicen con el mismo récord de victorias y derrotas, el primer criterio para establecer el orden será el resultado de los partidos disputados entre los equipos involucrados. Si la igualdad permanece, se tendrá en cuenta la diferencia de puntos y la cantidad de unidades convertidas en esos enfrentamientos directos.

Si todavía no existe un desempate, se analizarán la diferencia de puntos y los tantos anotados en todos los partidos correspondientes al grupo. Como última alternativa, si continúa la paridad, se recurrirá a un sorteo.

Para definir al mejor cuarto entre los grupos E y F, el procedimiento es diferente. Se compararán los registros de los equipos que finalicen en esa posición y se considerarán las victorias y derrotas, la diferencia de puntos y la cantidad de tantos anotados en todos sus encuentros. Si incluso después de aplicar esos criterios persiste la igualdad, el ranking FIBA será el encargado de determinar qué seleccionado obtiene la clasificación.