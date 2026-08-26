Pablo Prigioni habló sobre el compromiso en la Selección Argentina de básquet y puso a Lionel Messi y Luis Scola como ejemplos de entrega. (Foto: Reuters).

Pablo Prigioni no esquivó uno de los temas que más atraviesa a la Selección Argentina de básquet: el compromiso de los jugadores para acudir a las convocatorias. En la previa del partido ante Puerto Rico para clasificar al Mundial 2027, el entrenador fue contundente y utilizó a Lionel Messi y Luis Scola como referencias para explicar qué espera de quienes representan al seleccionado.

El entrenador de la Selección Argentina de básquet reconoció que reunir a los mejores jugadores durante las ventanas internacionales no siempre resulta sencillo. Los calendarios de la Euroliga, la NBA y las decisiones de los clubes muchas veces complican la disponibilidad de los argentinos.

Sin embargo, Prigioni dejó en claro que el compromiso con la camiseta argentina debe estar por encima de esas dificultades cuando no existen impedimentos de fuerza mayor.

Y para explicar su postura eligió dos nombres que representan buena parte de la historia deportiva del país. “Yo muchas veces pongo dos ejemplos: Scola y Messi”, sostuvo Prigioni.

La comparación no fue casual. Para el entrenador, ambos construyeron una relación con sus respectivas selecciones basada en la presencia y en la disposición para representar al país.

Foto: EFE.

Prigioni puso a Messi como espejo

El entrenador utilizó al capitán de la Selección Argentina de fútbol para establecer un parámetro de compromiso que, a su entender, debería ser común entre los deportistas que representan al país. “Messi no se pierde nunca partidos de Eliminatorias, de nada, no hablamos de torneos grandes”, afirmó.

A partir de esa comparación, Prigioni fue todavía más directo: si el mejor jugador del mundo está siempre disponible para Argentina, el resto debería intentar hacer lo mismo. Su conclusión fue contundente que no debería ser necesario discutir permanentemente sobre el compromiso de los jugadores con la camiseta nacional.

La frase adquiere especial relevancia en el básquet porque las ventanas internacionales se disputan en un contexto muy diferente al del fútbol y, en el pasado, algunos jugadores decidieron no estar. Algunos de los basquetbolistas que actúan en Europa deben afrontar viajes extensos para participar de convocatorias que duran apenas unos pocos días.

Luis Scola, el ejemplo dentro del básquet argentino

Al hablar de Scola, Prigioni destacó especialmente la importancia que tuvo el histórico capitán dentro de la Selección Argentina. El técnico remarcó que Scola estuvo siempre a disposición del equipo nacional y que su compromiso se convirtió en una referencia para las generaciones posteriores.

Prigioni incluso aclaró que, más allá de que Manu Ginóbili es considerado el mejor jugador argentino de la historia, la influencia y la importancia de Scola dentro de la Selección Argentina de básquet son difíciles de comparar. “La importancia de Luis en la Selección no tiene comparación con nada y él dio el ejemplo de estar siempre”, explicó.

Más allá de su exigencia, Prigioni aclaró que no pretende juzgar a quienes se ausentan de una convocatoria cuando existe una razón importante. El entrenador explicó que la mayoría de las bajas están relacionadas con problemas personales o familiares, situaciones que considera completamente comprensibles. “No nos olvidemos que somos todos personas, tenemos familia, nos pasan cosas”, señaló.

De hecho, aseguró que intenta acompañar a los jugadores cuando atraviesan circunstancias que les impiden viajar. Según su experiencia, entre el 90% y el 95% de las ausencias responden a motivos personales o familiares de peso. El mensaje, entonces, tiene un matiz importante: Prigioni reclama compromiso, pero no desconoce las dificultades particulares de cada jugador.

El trabajo de Prigioni para tener a todos disponibles

El técnico también explicó que mantiene un diálogo constante con los clubes para intentar facilitar la presencia de los jugadores argentinos en las ventanas. La distancia es uno de los principales problemas. Mientras otros seleccionados tienen a buena parte de sus integrantes jugando en países cercanos, los argentinos que actúan en Europa deben realizar largos recorridos y, en muchos casos, combinar vuelos para llegar a una concentración de apenas tres días.

Por eso, Prigioni intenta anticiparse a esos inconvenientes y mantener comunicación con entrenadores y responsables deportivos de las instituciones. La idea es encontrar las mejores combinaciones de viaje y transmitir tranquilidad a los clubes respecto del trabajo que realizará la Selección.

Bolmaro y Laprovíttola, dos nombres que elevaron el plantel

En ese proceso de construcción, la Selección Argentina de básquet también sumó recientemente dos jugadores de peso: Leandro Bolmaro y Nicolás Laprovíttola.

Prigioni destacó especialmente el aporte de ambos. Sobre Bolmaro, valoró su capacidad para contribuir tanto en ataque como en defensa. Lo definió como un jugador two-way, una característica que considera especialmente difícil de encontrar.

En cuanto a Laprovíttola, resaltó su talento y, sobre todo, la experiencia que acumuló durante años con la camiseta argentina. Para el entrenador, la presencia de ambos permite sumar variantes y jerarquía a un equipo que atraviesa un proceso de reconstrucción.

El gran objetivo: llegar al Mundial 2027

Todo este proceso tiene un objetivo concreto: la clasificación al Mundial de 2027. Prigioni recordó que el camino hacia el Mundial anterior fue particularmente complicado porque asumió el equipo sobre el final de las Eliminatorias y apenas pudo dirigir cuatro de los doce partidos.

A partir de aquella experiencia, el cuerpo técnico y los jugadores decidieron cambiar la metodología y comenzar un proceso con mayor planificación, identidad y preparación de los jóvenes talentos.

Ahora Argentina transita la mitad del camino clasificatorio y todavía tiene seis partidos por delante. El objetivo, para Prigioni, no admite demasiadas interpretaciones: clasificar al Mundial 2027 es la única meta. “Estamos mentalizados para hacerlo y ojalá lo podamos llevar a cabo”, concluyó.