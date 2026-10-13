Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: los únicos 2 caminos que le quedan

River Plate tiene como uno de sus principales objetivos volver a disputar la Copa Libertadores y necesita cerrar la temporada con resultados que le permitan asegurar su presencia en el máximo torneo continental. En un año irregular, el equipo de Núñez quedó obligado a mejorar su rendimiento y a seguir de cerca la pelea por los cupos internacionales. Y en estos momentos solo tiene dos caminos para jugar el máximo certamen continental.

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Cuáles son los dos caminos que le quedan a River para entrar a la Libertadores 2027

La primera posibilidad es escalar posiciones en la tabla anual, que reúne los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Los dos primeros equipos de esa clasificación acceden directamente a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el tercero obtiene un lugar en la segunda fase previa.

Hasta ahora, River acumula 45 puntos y se encuentra en el noveno puesto al cierre de la fecha 12, todavía lejos de las posiciones que otorgan una plaza para la competencia continental. A falta de cinco jornadas, el equipo necesitaba sumar aproximadamente 12 de las 15 unidades disponibles para alcanzar los 57 puntos, una cifra que podría resultar suficiente si se mantiene una referencia similar a la de temporadas anteriores.

La segunda vía consiste en consagrarse campeón del Torneo Clausura 2026. A diferencia de la tabla anual, este camino le permitiría a River obtener un boleto a la fase de grupos sin depender de su ubicación en la clasificación acumulada. El desafío es importante: el equipo necesita mejorar su posición en la Zona B para meterse en los playoffs y luego ganar las eliminatorias hasta quedarse con el título. River marcha décimo en su grupo, por lo que debía aprovechar el partido pendiente y los encuentros restantes para acercarse a los puestos de clasificación.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Un cierre de temporada sin margen para equivocaciones

River sabe que necesita cambiar el rumbo si pretende volver a competir en la Libertadores. La tabla anual exige una cosecha de puntos casi perfecta, mientras que el Clausura representa una oportunidad de depender de su propio desempeño en las instancias decisivas.

Por eso, los próximos partidos serán fundamentales para definir las aspiraciones del equipo. Sumar victorias, recuperar regularidad y sostener el rendimiento en los encuentros determinantes aparecen como condiciones indispensables para alcanzar el objetivo.

El Millonario todavía tiene alternativas, pero deberá aprovecharlas. Entre la remontada en la tabla anual y la posibilidad de levantar el Clausura, River se juega buena parte de su temporada y la oportunidad de volver a competir en el torneo más importante de Sudamérica.