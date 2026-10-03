Qué necesita Boca para jugar la nueva Recopa de Campeones

De cara a la temporada 2027, la AFA decidió darle reglamentación oficial a un rumor que venía circulando desde hace un largo tiempo en el mundo del fútbol y se trata de la Recopa de Campeones. El buen andar de Boca en el plano local invita a pensar en una posible clasificación a un certamen que contará como oficial, por ende sumaría una nueva estrella al escudo en caso de levantar el trofeo.

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Lo primero a mencionar es que se trata de un triangular que se compone de tres campeones del fútbol argentino. Es por ello que Boca debe consagrarse al menos en un campeonato para poder tener chances de formar parte de este nuevo título que solo está disponible en gran parte para los integrantes de la Liga Profesional.

El Xeneize cuenta con chances de ingresar a la Recopa de Campeones en caso de que gane el Torneo Clausura y se quede con el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba. Sin embargo, no se asegura el ingreso de manera directa porque tendría que ir al partido de la Supercopa Argentina frente al conquistador de la Copa Argentina, que ingresa de manera directa al nuevo certamen.

Hay que recordar que el conjunto que se encuentra en manos del 'Vasco' se encuentra en la semifinal de la copa nacional después de ganarle por 3-2 a Racing en una remontada histórica con los tres tantos de Enner Valencia en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. Al clasificar a la semifinal, se tendrá que medir con Banfield, mientras que del otro lado de la llave se espera al ganador de Atlético Tucumán y Platense.

Otra chance que Boca tiene es que obtenga el Trofeo de Campeones y se quede con la Supercopa Internacional, que lo reúne con el Campeón de la Liga Profesional, que se trata del primero de la tabla anual. En este último certamen, el Xeneize también tiene chances de consagrarse debido a que se encuentra tercero en la tabla a falta de cinco fechas con 15 unidades en juego.

Un simple repaso permite apreciar que Boca reúne grandes chances de ser protagonista en el Torneo Clausura, Copa Argentina y demás competencias del fútbol argentino. Aunque primero deben darse algunos resultados para que pueda conquistar los campeonatos argentinos. Además, hay un elemento más que importante y es que el equipo también forma parte de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama de Brasil.

Es por ello que el calendario del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se encuentra muy cargado de partidos, pero con la enorme ilusión de que algún título pueda llegar a quedarse en la Bombonera y desatar la alegría de los hinchas que sueñan con festejar una vuelta olímpica, ya sea en el plano local como en el internacional.