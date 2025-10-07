La fake news de LeBron James: de un posible retiro en la NBA a una estrategia de marketing

La fake news de LeBron James que enfureció a la NBA: de un posible retiro del básquet a una estrategia de marketing.

El mundo del básquet quedó en vilo este lunes después de que LeBron James, una de las figuras más influyentes en la historia del deporte, publicara un video en sus redes sociales con el mensaje: "La decisión de todas las decisiones". Durante horas, los fanáticos especularon con un posible retiro de 'King James', quien disputará su temporada número 23 en la NBA con Los Angeles Lakers; sin embargo, la publicación resultó ser nada más que una estrategia de marketing.

"La gente quiere saber dónde pondrás tu talento esta temporada, ¿Cuál es tu decisión?", le pregunta un entrevistador al ala-pívot de 40 años, cuatro veces campeón de la liga estadounidense y cuatro veces elegido como mejor jugador de la temporada. Tras unos instantes de incertidumbre, finalmente revela que todo se trata de un anuncio para una colaboración con Hennessy, una de las marcas líderes de coñac en el país norteamericano. "Porque me va a dar las mejores oportunidades para recibir a gente, hacer cócteles, pasarlo bien, crear recuerdos, hacer que no se quieran ir", responde James de forma relajada.

El impacto del "anuncio" de LeBron James: comentarios negativos en las redes y aumento en el precio de entradas para los Lakers

Toda la expectativa que había por la supuesta "decisión" que tomaría uno de los jugadores más importantes de la historia se desvaneció rápidamente, dando lugar a reacciones de todo tipo. Si bien algunos usuarios entendieron el chiste, otros se molestaron por la fake news que anticipó la estrella del conjunto californiano al hacerle creer a todo el mundo que se retiraría, una noticia que provocaría un impacto muy grande en el mundo del deporte.

Por otro lado, el falso anuncio de LeBron acerca de jugar su última temporada en la NBA contó con una consecuencia no tan inesperada: los precios de las entradas para ver a los Lakers en el arranque de la campaña 2025-2026 se dispararon a cifras inéditas. Para el duelo frente a Utah Jazz en abril del año próximo, el último que tendrá el cuadro angelino por la fase regular, el valor de las entradas escaló de 85 a 445 dólares, e incluso llegaron a traspasar los 900 en otras páginas de venta secundaria.

La historia original de "The Decision", el anunció de LeBron James que sacudió a la NBA hace 15 años

El 8 de julio de 2010, el básquet estadounidense se detuvo ante el anuncio de LeBron James, quien después de siete años dejaba Cleveland Cavaliers como agente libre. En el pico de su carrera y mediante un programa especial de ESPN, el nacido en Akron, Ohio, dio a conocer que seguiría su trayectoria en Miami Heat, equipo en el que se juntaría con otras figuras como Dwyane Wade y Chris Bosh. Allí, ganaría dos anillos antes de regresar a los Cavs en 2015.

Momento histórico: en un especial de ESPN y ante una audiencia de 13 millones de personas, LeBron anunció en julio de 2010 que se iría al Heat.

