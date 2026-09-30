Por qué Nahuel Molina no fue convocado por Scaloni en la Selección Argentina para los amistosos vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Nahuel Molina recibió una dura sanción de la FIFA y no podrá jugar varios partidos con la Selección Argentina. El lateral derecho fue castigado por los incidentes que protagonizó el conjunto de Lionel Scaloni después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y deberá cumplir una suspensión de siete encuentros, además de pagar una importante multa económica.

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La ausencia del defensor será una de las bajas que tendrá la Albiceleste en sus próximos compromisos. Argentina afrontará una triple fecha de amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, aunque Molina no podrá estar disponible para el cuerpo técnico debido al castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario de la FIFA.

Por qué fue sancionado Molina y cuándo podrá volver

El futbolista recibió una suspensión de siete partidos y una multa de 90.000 dólares. La sanción está relacionada con el episodio que protagonizó después del final de la final ante España, cuando tuvo un enfrentamiento con Rodri Hernández en medio de los festejos del seleccionado español.

Molina fue uno de los jugadores argentinos involucrados en el tumulto que se generó dentro del campo de juego y su accionar quedó registrado por las cámaras de la transmisión. Por ese motivo, la FIFA decidió aplicarle una de las sanciones más severas entre los futbolistas argentinos involucrados.

La serie de partidos programados para la Selección Argentina incluye el encuentro del miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba; el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 contra Benín, ambos en el Monumental. Este último partido tendrá un significado especial, ya que será el escenario de la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Cómo fue la pelea entre argentinos y españoles en la final del Mundial 2026

Después de que el árbitro esloveno Slavko Vincic marcara el final del encuentro, los futbolistas de España comenzaron con los festejos. Los jugadores que estaban en el banco ingresaron al campo para celebrar junto a sus compañeros y entre ellos apareció Rodri Hernández, quien había sido reemplazado durante el partido.

En medio de la celebración, cuando pasó cerca de Nahuel Molina, el lateral argentino le dio un golpe a la altura del pecho. No se pudo determinar con claridad si antes existió una provocación o un intercambio verbal entre ambos.

El defensor viene de jugar el Mundial 2026.

Lo que ocurrió después fue un cruce cara a cara entre Rodri y Molina. El mediocampista español frenó su recorrido para recriminarle al defensor argentino y ambos quedaron envueltos en una discusión con empujones. La situación rápidamente sumó a otros futbolistas de ambos equipos.

Entre los argentinos que se acercaron estuvo Leandro Paredes, quien también protagonizó un tenso enfrentamiento con Eric García y Gavi durante el tumulto.

Qué otros jugadores fueron suspendidos

Molina no fue el único integrante de la Selección Argentina sancionado por la FIFA. Leandro Paredes recibió el castigo más severo, con 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, luego de su participación en los incidentes posteriores a la final.

Por su parte, Thiago Almada fue suspendido por un partido y deberá pagar 30.000 dólares. Además, Roberto "Ratón" Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, recibió una sanción de tres encuentros y una multa económica de 30.000 dólares.

De esta manera, Molina afrontará una suspensión de siete fechas que lo mantendrá alejado de la Selección Argentina durante varios compromisos, mientras el equipo de Scaloni comienza una nueva etapa después de la final perdida ante España.