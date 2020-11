Las tapas de los diarios en el mundo despiden a Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona generó una gran conmoción a lo largo del mundo. A pesar de la pandemia por COVID-19, miles y miles de fanáticos salieron a las calles y aprovecharon para homenajear el futbolista más importante de todos los tiempos. Y al igual que la gente, que quiso mostrarle su cariño y el apoyo a la familia en las distintas ciudades del mundo, las tapas de los diarios y medios más importantes del globo también aprovecharon la ocasión para recordarlo.

"Maradona, football's flawed genius" (El genio imperfecto del fútbol), escribió el diario británico The Independent en su portada. Mientras que The Daily Telegraph utilizó una frase de la histórica figura del fútbol mundial y brasileño, Pelé: "The world has lost a legend" (El mundo ha perdido una leyenda). Tal vez la más shockeante fue la de The Sun, también de Gran Bretaña, con la imagen de la mano de Dios en la tapa y la leyenda "In the hands of God" (En las manos de Dios). A su vez, comparte la tapa de The Guardian con la crisis económica más grande de los últimos 300 años.

En Italia, el impacto y la reacción general fue casi igual de fuerte e impresionante que en nuestro país. El diario Il Mattino de Nápoles, la ciudad enamorada del Diez, le dio la tapa completa y escribió: "Grazie" (Gracias). Mientras que la Repubblica de Roma, expresó: "Il calcio va in paradiso" (El fútbol se fue al paraíso). El medio Corriere delo Sport expuso: "Diego vive", Il Manifesto escribió: "'na cosa grande" (Una gran cosa) y por último, Il Messaggero sentenció: "Ad10s".

Los medios ingleses:

Los medios italianos:

En España y Francia tampoco se quedaron atrás. Los diarios de Barcelona, donde Diego jugó durante dos temporadas, fueron contundentes: Mundo Deportivo escribió "Ad10s", Diario Sport sumó "D10s está en el cielo" mientras que el Diario Marca, de Madrid, publicó una extensa declaración de Maradona: "Si muero quiero volver a nacer, ser futbolista y volver a ser Diego Armando Maradona". Por otro lado, L'EQUIPE sacó una tapa con la leyenda: "Dieu est mort" (Dios está muerto) y el Sportwereld de los Países Bajos se sumó con una imagen del 10 con la Albiceleste.

Desde un medio de Eslovenia, escribieron: "El emperador no muere". Y en Dinamarca, el medio Informatíon, escribió junto a una imagen de Diego festejando el título mundial con la Selección Argentina: "El pecador, el salvador y el mejor jugador de fútbol". Más cercano a nuestro país, el medio uruguayo El Observador, refiriéndose a la histórica frase de Víctor Hugo Morales, sentenció como leyenda: "A qué planeta te fuiste".

Otros medios: